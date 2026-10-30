1825萬土地「100萬賤賣」竟還要倒貼48萬 法官判不用賣了

新竹蔡女將峨眉14筆、公告現值逾1825萬元土地以100萬元低價賣給李男，原想「賣清」實拿100萬元，未料交易恐產生148萬餘元贈與稅，賣地反要倒貼48萬元。法官認定違背雙方締約真意，判買賣契約關係不存在。

判決書指出，蔡女名下14筆土地位於新竹縣峨眉鄉山區，總面積2萬8086平方公尺，公告現值1825萬5900元。李男欲購地供師父修行，雙方經仲介、代書居間，去年8月7日簽約，以100萬元成交。

蔡女主張，當初同意低價出售，條件就是「賣清」、實拿100萬元，不負擔其他費用。雙方並手寫特別約定，仲介費、代書費、履保費均由買方支付；若無法取得農業用地相關證明，導致須課土地增值稅，原則上契約失效、雙方互不賠償。

未料簽約後，代書發現成交價與公告現值落差過大，差額可能以贈與論，蔡女恐須繳148萬1590元贈與稅。如此一來，她賣地拿100萬元，不僅分文未得，還得倒貼48萬1590元。

李男則主張，贈與稅依法應由蔡女負擔，「賣清」僅包括仲介費、代書費等一般交易費用，不包含贈與稅，並反訴要求蔡女依約移轉14筆土地。

代書出庭證稱，蔡女簽約時明確表示「我就拿100萬元」，其他費用都不管；仲介也證稱，「賣清」就是賣方不付任何費用。法官認為，雙方手寫的特別約定經實際磋商，應優先於制式契約條款，可認蔡女實拿100萬元、不負擔交易稅費，是雙方締約基礎。

法官指出，雙方簽約時雖未預見贈與稅，但其與土地增值稅同屬土地移轉產生的鉅額稅負。若蔡女賣出公告現值逾1825萬元土地，最後反倒貼48萬餘元，明顯違背締約真意。因李男不願負擔贈與稅，雙方協商未果，法院認定解除條件已成就，判買賣契約關係不存在，李男要求移轉土地的反訴也遭駁回。全案可上訴。