嘉縣某村長選舉涉賄…宴請選民還送香腸禮盒 嘉檢聲押2人

嘉義縣中埔鄉爆發村長選舉賄選案，嘉義地檢署接獲情資展開調查，查出劉姓村長為求連任，涉嫌與地方某俱樂部郭姓會長今年7月花費1萬5000元宴請選民，席間尋求支持，發送每盒價值450元的香腸禮盒。檢方昨天傳喚2名被告及20多名證人到案，訊後認定2人涉嫌違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，下午法院開羈押庭。

嘉義地檢署日前接獲涉嫌賄選情資，隨即指派檢察官柯文綾組成專案小組，指揮法務部調查局嘉義縣調查站、嘉義縣警察局及中埔分局深入追查。

專案小組昨天通知劉姓村長、郭姓俱樂部會長及20多名證人到案說明。檢方調查發現，劉姓村長為爭取連任，涉嫌與郭姓會長7月以1萬5000元席開3桌宴請該村選民，並於宴席間尋求選民投票支持，另向出席及部分未出席的選民發送每盒價值450元的香腸禮盒。

檢察官訊問後，認定2人涉嫌對有投票權人交付賄賂，約定投票權為一定行使，涉犯公職人員選舉罷免法罪嫌，且有羈押原因及必要性，已向嘉義地方法院聲請羈押禁見，後續由法院審理決定。

嘉義地檢署表示，為維護選舉公平、公正，將持續查辦賄選及其他妨害選舉的不法行為。檢察長蔡宗熙強調，檢方對賄選案件一向秉持嚴查不法、肅然究辦的態度，呼籲候選人及民眾切勿心存僥倖、以身試法，共同維護乾淨、公正的選風。

嘉縣某村長選舉涉賄宴請選民送香腸禮盒，嘉檢聲押2人。聯合報系資料照

嘉義縣中埔鄉劉姓村長拚連任，今年7月與地方俱樂部郭姓會長宴請村民、贈送香腸禮盒（如圖），遭檢警查賄今天聲請羈押。圖／嘉義地檢署提供