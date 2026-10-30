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涉幽靈人口、烤肉賄選遭搜索 台東成功鎮里長候選人10萬交保

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東地方選舉再傳疑似賄選案件！檢方偵辦成功鎮楊姓里長候選人涉嫌以虛偽遷徙戶籍方式進行幽靈人口介選，另疑似透過贊助豬肉舉辦烤肉餐會招待選民，涉嫌違反選罷法。昨搜索楊姓候選人住處，並拘提候選人，另傳喚遷籍選民、戶長、代辦者及參與烤肉餐會的選民等18人到案。經檢察官訊問後，候選人10萬元交保，其中1名戶長以1萬元交保，其餘被告及證人請回。

地檢署指出，檢察官林威霆、蘇烱峯於昨指揮縣警局刑事警察大隊及成功分局，持法院核發的搜索票，前往楊姓里長候選人住處執行搜索，並拘提楊姓候選人到案，同時傳喚涉嫌遷徙戶籍的選民、戶長及代辦者，以及參與烤肉餐會的選民共18人到案說明。

檢察官訊問後認為，楊姓候選人及涉嫌遷徙戶籍的選民、戶長與代辦者，均涉犯刑法意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票未遂罪嫌；楊姓候選人另涉嫌以交付豬肉贊助烤肉餐會方式，對有投票權的選民行賄，涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪嫌，認為犯罪嫌疑重大。諭知楊姓候選人以新台幣10萬元交保，其中1名戶長以1萬元交保，其餘被告及證人均請回。

地檢署呼籲，意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶籍，以及以免費餐會等方式招待有投票權的選民，均可能涉及賄選，民眾切勿因人情請託或利益誘惑而觸法。

台東地檢署偵辦成功鎮楊姓里長候選人疑涉幽靈人口介選及烤肉餐會賄選案，檢方昨搜索並拘提候選人到案，訊後10萬元交保。聯合報系資料照
台東地檢署偵辦成功鎮楊姓里長候選人疑涉幽靈人口介選及烤肉餐會賄選案，檢方昨搜索並拘提候選人到案，訊後10萬元交保。聯合報系資料照

2026九合一選舉 台東縣選舉 里長 賄選 幽靈人口 烤肉

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