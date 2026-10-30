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北市四連霸綠營議員林世宗涉賄200萬交保 服務處主任10萬交保

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

九合一大選倒數，士林地檢署偵辦台北市第一選區（士林、北投）餐會賄選案，一路從里長參選人、宮廟董事長向上溯源，昨天搜索13處並約談民進黨四連霸市議員林世宗等8人。檢方漏夜複訊，今天清晨諭令林世宗200萬元交保，限制住居、出境及出海。

檢方調查，義信里里長參選人蘇文山今年4月涉嫌在知名餐廳席開8桌免費招待里民，士林神農宮董事長何逸松則涉嫌出資33萬元贊助，蘇文山與何逸松陸續遭收押禁見，經追查資金與犯罪分工，懷疑林世宗親自出席助選，且與蘇、何兩人涉有投票行賄罪犯意聯絡。

林世宗昨晚移送地檢署時堅稱自己「當然清白」，檢察官複訊諭令林世宗200萬元交保；服務處總幹事蘇重溫、主任潘力豪及後港里里長參選人林威宇等3人，各以10萬元交保，均限制住居及出境出海。

士檢繼前日搜索議員陳重文，複訊後80萬元交保，昨天再查林世宗，兩天內連辦藍綠現任議員。

民進黨議員林世宗（中）涉嫌賄選，昨天晚間由調查局移送士林地檢署複訊。林世宗面帶笑容，神色輕鬆。記者曾原信／攝影
民進黨議員林世宗（中）涉嫌賄選，昨天晚間由調查局移送士林地檢署複訊。林世宗面帶笑容，神色輕鬆。記者曾原信／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 林世宗 交保 主任 議員 綠營 賄選

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