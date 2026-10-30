北市四連霸綠營議員林世宗涉賄200萬交保 服務處主任10萬交保

新北市賴姓男子到一間廟宇參拜時，因一時口渴，隨意拿起供桌上的一顆價值80元的水梨吃下肚，騎機車揚長而去，宮廟主委返回時發現調監視器報警。賴男供稱已賠償廟方3千元，法官依竊盜罪再判他罰金2千元，水梨因已吃下肚且價值極低，不予沒收或追繳。

2026-10-30 07:06