朝國民黨黨部大門丟安全帽罰3000 法官：有冤陳情應透過司法

陳姓男子拿安全帽、保溫瓶朝國民黨中央黨部大門玻璃丟擲，被警方移送法辦，他稱有冤情想表達。台北地院認為，陳情抗議應透過司法等方式表達，依社會秩序維護法藉端滋擾公共場所規定裁定陳罰鍰3000元。可抗告。

台北市警察局中山分局移送說，陳於2026年6月23日19時18分持安全帽及保溫瓶朝國民黨中央黨部大門玻璃丟擲，警方逮捕他偵訊，陳告訴警方，他有冤情想表達訴求，才對國民黨丟擲物品。

警方認為，陳如欲陳情抗議，理應透過司法、行政等其他適當方式表達訴求，陳顯然是藉特定事端擴大發揮，踰越一般社會大眾觀念所容許的合理範圍，請法院依社會秩序維護法規定裁處。

法官審查認為，陳在國民黨中央黨部大門口丟擲安全帽、保溫瓶，地點是員工辦公、民眾的出入口，抗議行為客觀上已妨害公共場所秩序，造成公共場所安寧秩序難以維持或回復的情形。

裁定說，陳的行為違反社會秩序維護法第68條第2款規定，審酌陳違法情節、手段及其智識程度等情狀，裁定他處罰鍰3000元。