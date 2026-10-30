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代夫出征涉賄！基隆議員候選人李昀靜20萬交保 張秉鈞父子聲押

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代夫出征涉賄！基隆議員候選人李昀靜20萬交保 張秉鈞父子聲押

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市前議員張秉鈞因詐領助理費遭判刑解職無法參選，張妻李昀靜以無黨籍身分「代夫出征」參選中山區市議員，遭檢舉涉嫌以招待飲宴、贈送白米等方式涉嫌賄選。檢警調昨發動搜索、約談，檢方漏夜訊問後，均涉違反公職人員選舉罷免法，諭知李昀靜20萬交保；前議員張錦煌、張秉鈞父子則以有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢調接獲檢舉，李昀靜陣營涉以招待飲宴、贈送白米、飲料生活物資等方式賄選，並支付款項。基隆地檢署昨指揮調查局基隆市調查站、基隆市警察局、第四分局等單位搜索多處，約談李昀靜、張秉鈞與張的父親張錦煌等多人到案，警調搜索李昀靜服務處及張秉鈞、張錦煌等人相關處所。

昨晚9點多，調查人員將李昀靜、張秉鈞與張的父親張錦煌3人依違反選罷法賄選偵辦，移送基隆地檢署複訊，3人都不發一語，檢察官連夜訊問。基隆地檢署表示，約談多人釐清案情。

據指出，3人都否認涉及賄選。檢方漏夜訊問後，均涉違反公職人員選舉罷免法，今天凌晨及上午，諭知李昀靜20萬交保；前議員張錦煌、張秉鈞父子則以有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

民進黨籍前議員張秉鈞與父親前市議員張錦煌，利用人頭詐領助理費各119萬、962萬元，二審高等法院考量父子都坦承犯行，各繳回119萬、962萬餘元犯罪所得，維持一審判決，判張秉鈞1年11月、張錦煌2年徒刑，都緩刑5年、褫奪公權4年；張秉鈞上訴三審，最高法院去年3月駁回上訴確定。

據指出，張錦煌、張秉鈞目前遭民進黨停權中，但還是有黨籍；李昀靜則為無黨籍。

李昀靜以無黨籍身分「代夫出征」參選中山區市議員，涉賄20萬交保。記者游明煌／攝影
李昀靜以無黨籍身分「代夫出征」參選中山區市議員，涉賄20萬交保。記者游明煌／攝影

前議員張錦煌、張秉鈞（如圖）父子涉賄，檢方以有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。記者游明煌／攝影
前議員張錦煌、張秉鈞（如圖）父子涉賄，檢方以有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。記者游明煌／攝影

前議員張錦煌（如圖）、張秉鈞父子涉賄，檢方以有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。記者游明煌／攝影
前議員張錦煌（如圖）、張秉鈞父子涉賄，檢方以有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。記者游明煌／攝影

檢方漏夜訊問後，均涉違反公職人員選舉罷免法，諭知李昀靜20萬交保；前議員張錦煌、張秉鈞父子則以有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。記者游明煌／攝影
檢方漏夜訊問後，均涉違反公職人員選舉罷免法，諭知李昀靜20萬交保；前議員張錦煌、張秉鈞父子則以有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。記者游明煌／攝影

檢方漏夜訊問後，均涉違反公職人員選舉罷免法，諭知李昀靜20萬交保；前議員張錦煌、張秉鈞父子則以有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。記者游明煌／攝影
檢方漏夜訊問後，均涉違反公職人員選舉罷免法，諭知李昀靜20萬交保；前議員張錦煌、張秉鈞父子則以有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。記者游明煌／攝影

2026九合一選舉 基隆市選舉 張秉鈞 議員 賄選

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