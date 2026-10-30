吃1顆水梨5千！他廟宇參拜口渴拿供桌80元水梨吃下肚 賠償及罰金出爐

新北市賴姓男子到一間廟宇參拜時，因一時口渴，隨意拿起供桌上的一顆價值80元的水梨吃下肚，騎機車揚長而去，宮廟主委返回時發現調監視器報警。賴男供稱已賠償廟方3千元，法官依竊盜罪再判他罰金2千元，水梨因已吃下肚且價值極低，不予沒收或追繳。

賴男去年12月1日上午6時29分許，在新北市金山萬里地區一間廟宇，被控徒手竊取放置於供桌上的水梨1顆，價值80元，得手後騎乘機車離去，朱姓主委發現遭竊調閱監視器報警。

新北市金山警分局詢問時，賴男坦承不諱，與朱姓主委報案內容相符，也有監視錄影為證。警方依刑法竊盜罪嫌送辦，並指竊得的水梨1顆為犯罪所得，請檢方依第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

基隆地院法官審理指出，審酌賴男身體健全，不思以正當途徑取得所需，僅因一時口渴，即竊取廟裡供桌的之水梨食用，所為實不足取，但考量賴男自稱已賠償廟方3000元，且所竊財物價值不高，依竊盜罪判他罰金2千元。

法官並說，賴男竊得的水梨1顆價值80元，雖屬犯罪所得，但他自稱已賠償3000元給廟方，等同已彌補損害，縱使賴男所述非真，水梨1顆價值輕微，被害人亦表示不提告訴、不要求賠償。

法官考量水梨已食用完畢，無法原物沒收，而被害人表示不欲告訴，因此遭竊水梨欠缺刑法上的重要性，另外開啟執行程序，其手段與目的關聯薄弱且不符比例，有違訴訟經濟，為免執行困難及過度耗費公益資源，依刑法認無宣告沒收、追徵的必要。