佀廣洋涉賄選 12萬交保

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員候選人佀廣洋29日遭檢調通知到案，晚間依違反公職人員選罷法，以十二萬元交保。記者陳恩惠／翻攝

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員候選人佀廣洋昨天遭檢調通知到案，昨晚依違反公職人員選罷法，以十二萬元交保。

據了解，桃園地檢署昨天上午指揮桃園市調查處展開搜索，並通知佀廣洋及另四名相關人到案說明，昨晚間五人仍由檢方複訊中。檢調疑追查贈送土司、垃圾子母車及中秋節摸彩品等情事，相關案情仍待釐清。

桃園市第一選區第四屆議員應選十二席，十九人參戰候選，競爭激烈。佀廣洋原本爭取國民黨提名機會，但參選過程被控幼時霸凌同學，爭議延燒難消，最後自動放棄提名，以無黨籍身分角逐議員席次。

檢調行動曝光後，地方議論紛紛，佀廣洋身家背景也被挖出重提。據中央選舉委員會網站資料顯示，佀廣洋財產申報僅現金十六萬元，名下無不動產，但存款項目有塗改，塗改後的紀錄顯示零筆存款；外傳佀廣洋被約談是因為賄選，但檢方未證實此說法。