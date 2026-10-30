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基隆議員參選人李昀靜涉賄選 丈夫、公公一併遭約談

中央社／ 基隆29日電

無黨籍基隆議員參選人李昀靜遭檢舉，涉嫌以飲宴、旅遊及贈送物資等方式賄選，基隆地檢署今天指揮發動搜索，約談李昀靜、丈夫張秉鈞及公公張錦煌3人。

檢調接獲檢舉後展開蒐證，檢察官今天上午指揮基隆市調查站發動搜索，並從相關處所帶回李昀靜、張秉鈞及張錦煌，深夜陸續移送基隆地檢署複訊，全案朝違反公職人員選舉罷免法偵辦。

張秉鈞、張錦煌曾被控在擔任基隆市議員期間，分別以人頭詐領助理費新台幣119萬元及962萬餘元，張秉鈞一審被判處1年11月徒刑，褫奪公權4年，緩刑5年，張錦煌則判處2年徒刑，緩刑5年。

張秉鈞上訴至三審，最高法院去年3月駁回上訴定讞，他隨後遭解除市議員職務，由於張秉鈞被判處褫奪公權4年，無法登記參選市議員，由李昀靜以無黨籍身分「代夫出征」。

基隆 議員 賄選

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