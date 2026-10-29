偽造文件詐領醫療紓困金 苗檢聲請4人羈押禁見獲准

衛生福利部2020年間辦理民俗調理業受新冠肺炎影響紓困，每名業者最高補貼3萬元，苗栗地檢署查出有集團涉嫌利用人頭及假造文件詐領牟利，前天指揮苗栗縣等26處，拘提、傳喚、通知53人到案，檢察官偵訊後認定其中4人涉嫌加重詐欺取財等罪嫌重大，聲請法官羈押禁見今晚獲准。

苗栗地檢署掌握情資，張姓男子等4人利用衛生福利部對受疫情影響醫療（事）機構事業產業補償紓困辦法，辦理109年民俗調理業受嚴重特殊傳染性肺炎影響之紓困措施，涉嫌利用各地人頭，並假冒營業證明文件等涉嫌詐領補貼，每個月1萬元，最高3個月3萬元，申請紓困詐領，圖謀不法利益。

苗栗地檢署主任檢察官張時嘉、檢察官吳珈維，前天指揮調查局苗栗縣調查站、中部地區機動工作站、新竹市調查站、新竹縣調查站、台中市調查處，及刑事警察局偵查第六大隊、台中市警察局刑警大隊、第一分局、太平分局、霧峰分局，及台北市警局信義分局，搜索26處，拘提、傳喚、通知張男等53人到案。

檢察官訊問後，認張姓被告等4人涉犯加重詐欺取財等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法官今晚裁准，另有15人檢察官諭知分別以2萬元至15萬元不等交保，15人限制住居，其餘請回，詐領紓困補貼金額清查中，並持續擴大偵辦中。