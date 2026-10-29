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獨／非紅供應鏈再破功！涉用陸製晶片供貨國軍 「遙控直升機王」遭收押

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偽造文件詐領醫療紓困金 苗檢聲請4人羈押禁見獲准

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

衛生福利部2020年間辦理民俗調理業受新冠肺炎影響紓困，每名業者最高補貼3萬元，苗栗地檢署查出有集團涉嫌利用人頭及假造文件詐領牟利，前天指揮苗栗縣等26處，拘提、傳喚、通知53人到案，檢察官偵訊後認定其中4人涉嫌加重詐欺取財等罪嫌重大，聲請法官羈押禁見今晚獲准。

苗栗地檢署掌握情資，張姓男子等4人利用衛生福利部對受疫情影響醫療（事）機構事業產業補償紓困辦法，辦理109年民俗調理業受嚴重特殊傳染性肺炎影響之紓困措施，涉嫌利用各地人頭，並假冒營業證明文件等涉嫌詐領補貼，每個月1萬元，最高3個月3萬元，申請紓困詐領，圖謀不法利益。

苗栗地檢署主任檢察官張時嘉、檢察官吳珈維，前天指揮調查局苗栗縣調查站、中部地區機動工作站、新竹市調查站、新竹縣調查站、台中市調查處，及刑事警察局偵查第六大隊、台中市警察局刑警大隊、第一分局、太平分局、霧峰分局，及台北市警局信義分局，搜索26處，拘提、傳喚、通知張男等53人到案。

檢察官訊問後，認張姓被告等4人涉犯加重詐欺取財等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法官今晚裁准，另有15人檢察官諭知分別以2萬元至15萬元不等交保，15人限制住居，其餘請回，詐領紓困補貼金額清查中，並持續擴大偵辦中。

苗栗地檢署查出有集團涉嫌利用人頭及假造文件詐領新冠肺炎影響紓困補貼，檢察官認定4人涉嫌加重詐欺取財等罪嫌重大，聲請法官羈押禁見今晚獲准，全案擴大偵辦中。聯合報系資料照
苗栗地檢署查出有集團涉嫌利用人頭及假造文件詐領新冠肺炎影響紓困補貼，檢察官認定4人涉嫌加重詐欺取財等罪嫌重大，聲請法官羈押禁見今晚獲准，全案擴大偵辦中。聯合報系資料照

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