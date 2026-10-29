高雄市議員陳善慧涉綠能光電弊案 疑有大筆不明金流遭聲押

檢調先前偵辦民進黨籍高雄市議員陳明澤涉嫌貪瀆案後，意外查出無黨籍高雄市議員陳善慧同樣涉入相關綠能光電與土方弊案，檢調今突襲前往其住處、議會辦公室搜索，並將其帶回調查，複訊後認定陳善慧涉嫌與陳明澤共同向業者收受賄賂，違反貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪嫌重大，且有羈押原因及必要，晚間已向橋頭地方法院聲請羈押禁見。

橋頭地檢署先前於今年7月30日偵辦高雄市議員陳明澤與有公司負責人莊姓男子等人，當時即查出相關人員涉嫌利用職務權力及機會，以恐嚇方式向業者索討土方利益並收取賄賂，涉犯貪汙治罪條例之圖利、不違背職務收受賄賂等罪嫌，當時檢方將陳明澤與莊姓男子等人聲請羈押禁見獲准。

專案小組未停歇腳步，經持續深入過濾相關事證與金流後，於今天再度發動大規模偵查行動，前往陳善慧的住處及相關處所進行搜索，當場查扣相關涉案事證，並傳喚陳善慧及多名證人到案接受訊問。

經檢察官訊問後，認定陳善慧涉嫌與先前遭押的陳明澤等人共同向業者收受賄賂，觸犯貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大，檢方考量其涉案情節及後續串證之虞，認為有羈押之原因與必要，深夜已依法向橋頭地方法院聲請羈押禁見。