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70歲能不能判案？醫師：應設專業評估機制

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

法院工作繁重。聯合報系資料照
法院工作繁重。聯合報系資料照

法官法規定法官屆滿七十歲即應停止審判職務，醫師指出，年齡不必然等同工作能力，法官工作仰賴經驗、記憶力及高階判斷力，建議應研議專業評估機制，依個人認知功能與工作表現判定是否適任。

台北榮總神經醫學中心神經內科特約醫師王培寧表示，臨床常見認知功能測驗，包括處理速度、反應速度、記憶力、語言能力及空間概念等，主要評估日常生活所需的基本認知能力，不一定能反映高度專業工作所需的高階決斷力。法官工作高度仰賴經驗，若年滿七十歲但經驗豐富、認知功能及整體狀況良好，不一定要退休。

王培寧指出，法官面對複雜案件時，必須整合資訊、權衡不同因素並及時做出判斷，司法機構可考慮成立專門委員會，評估高齡法官是否適任。

新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳表示，年齡無法完全代表個人能力，仍須考量記憶力、體力及工作負荷。若以年齡作為統一退休標準，即使少數高齡者仍具工作能力，也可能因此失去繼續執業的機會，或許能建立模擬法庭等能力評估機制。

柳朋馳說，法官工作涉及法條熟悉度、記憶力、邏輯思考及判斷能力，也須具備足夠體力主持庭訊。若司法界認為高齡法官仍有專業價值，可依個人狀況調整業務，或讓具備豐富經驗者轉任顧問、指導角色，協助年輕法官累積實務經驗，避免專業人才流失。

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