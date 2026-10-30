「終身職是憲法保障」 資深法官：強迫停止審判恐違憲

司法院函釋，法官屆齡應停止審判。聯合報系資料照

洪英花欲七十歲後繼續審判，但司法院一紙函釋讓她夢碎，對於法官法屆齡法官應停止審判的規定，有法官認為有違背憲法保障法官終身職，以維護審判獨立的意旨，且現今「法官人力荒」，讓屆齡法官繼續審判有何不可？依現行法規，洪明年勢必不能繼續審判，可能得尋求憲法訴訟。

洪英花為東吳大學法律研究所碩士，司法官訓練所廿一期結業，曾任第一屆增額國民大會代表，歷任高雄、台中、澎湖、士林、台北地院、台灣高等法院法官及庭長，現為北院刑事審查庭審判長。

法官法退養金新制上路後，為顧及退養金給與計算，法官多選擇於六十至七十歲間自願退休。有法官說，依規定七十歲以上仍未退休，除薪資僅剩三分之二，退養金更僅剩百分之五，洪英花是新制施行後，首位表態願留任的法官，笑稱洪「跟錢過不去」。

有法官形容洪英花「戮力從公」，審查庭案件龐雜繁重，她幾乎每天待在辦公室至深夜才返家，對審判工作充滿熱忱，辦案是她生活重心並樂在其中，才能一做逾四十年，也因如此，她才不願成為無法審判的「跛腳法官」。同事說，司法院函釋一出，讓洪英花無奈又感慨。

針對司法院的函釋，有資深法官不以為然，認為憲法保障法官終身職司審判，屆齡法官應可選擇繼續審判、申請優遇或自願退休，否則一律強迫停止審判，剝奪法官選擇權，違背憲法保障法官終身職，以維護審判獨立的意旨。

資深法官指出，司法院函文逕自推論法官法規定年滿七十歲法官一律應停止審判工作，毫無根據，根據立法理由可以看出，立法者擔憂屆齡法官體力不堪負荷繁重的審判工作，也應以屆齡、體力衰弱兩項要件並存才不准審判，而非以年齡「一刀切」。