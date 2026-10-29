疑涉嫌綠能光電與廢土弊案 高雄市議員陳善慧遭檢調突襲搜索

無黨籍高雄市議員陳善慧疑涉入綠能光電與廢土清運相關弊案，今天上午遭橋頭地檢署指揮高雄市調查處發動突襲搜索，前往其服務處及議會研究室等相關處所查證，並將陳善慧帶回偵訊，檢方證實目前的確在偵辦當中，不過並未透露具體事證及調查進度，不排除漏夜偵訊。

據了解，檢調日前偵辦市議員陳明澤涉入綠能光電及廢土清運案時，意外查出高達近千萬元的異常不法金流，專案小組擴大調閱相關事證與金流比對後，赫然發現左營、楠梓區的資深無黨籍議員陳善慧也疑似牽連其中。

現年61歲的陳善慧曾任楠梓區興昌里里長，長期深耕地方、基層實力雄厚，自2018年起連續當選2屆高雄市議員，不過陳善慧今年8月才剛宣布放棄競選連任，並積極交棒給兒子陳冠宇參選市議員，未料即將卸任的「畢業」前夕，卻因捲入綠能光電與廢土清運的龐大利益黑幕而遭到檢調搜索。