餐會涉賄 正神名黨魁等4人交保

宜蘭正神名黨提名三名候選人參選，今年六月辦黨慶名義席開五十桌，黨主席許榮德在場介紹人選尋求支持，涉嫌違反選罷法。宜蘭地檢署搜索帶回廿九人漏夜訊問，認定行賄罪嫌重大，諭令許榮德十五萬元交保，其餘三名候選人各以十萬元交保。

正神名黨在宜蘭有一席縣議員，這次五合一選舉，推出三位參選人分別是何加忻參選宜蘭市第一選區縣議員、林耀明參選宜蘭市菜園里里長、陳柏旭參選員山鄉中華村村長。宜蘭地檢署接獲民眾檢舉賄選，地檢署檢察官葉怡材前天指揮調查站、警方檢調搜索七處所，黨主席許榮德及三名候選人全遭約談。

據了解，正神名黨在宜蘭的黨員人員並不多，檢舉席開五十桌中，很多參與餐會者都不是黨員，而是具有投票權的宜蘭市與員山鄉選民，席間許榮德陪同敬酒，尋求選舉時支持。

檢察官漏夜偵訊後，認定被告許榮德、何加忻、林耀明和陳柏旭涉嫌違反選罷法，行賄罪嫌重大，許十五萬交保，其他三人各十萬交保。

被告等人解釋，今年六月尚未正式登記參選，黨慶餐會感謝大家對正神名黨支持，不能與選舉併為一談。

正神名黨成立二○二一年五月九日，黨址在宜蘭，許榮德熱中參與政治訴求理念，二○二四年曾為了參選總統進行連署，連署案最後沒過關。