推廣智能綠建築卻濫倒廢棄物 新店地王林美東遭聲押禁見

調查局接獲情資，新北市知名江陵集團旗下富瑄營造，疑為節省營運成本，擅自將營建廢棄物載運至自家九份創新園區傾倒，嚴重造成環境汙染，檢調日前搜索約談7人到案，但負責人林美東卻人間蒸發。手機也關機，直到富瑄營造總經理陳有得收押，今天才赴調查局說明，台北地檢署認為林美東供詞避重就輕，與其他共犯說詞有出入，顯有串滅證之虞，訊後聲請羈押禁見。

掌握新北市新店市地產脈動的江陵建設，多年來聚焦新店地區房地產，近10年席捲新店最精華地段的土地，光在民權路周邊的推案就超過三百億元，可說是「新店地產價格決定者」，該地區房價大多由林美東說了算，被喻為「新店地王」，連歌手張宇都住在他蓋的房子，詎料長期推動環保、節能與智慧化綠建築的江陵集團，負責人竟主導濫倒廢棄物遭聲押，震驚業界。

據調查，由於近年因建築成本高升，以車計價或依重量計費的廢棄物運送費頻頻增加，林美東自2023年起，涉指示富瑄營造總經理陳有得將營建廢棄物載運至九份山區，也是該集團創新園區空地傾倒，該園區原定由日觀實業開發為融合溫泉公園、渡假村及養生住宅用途，詎料地下大量掩埋廢棄物。

調查局松山站蒐證後會同保七總隊與環保局前往相關處所搜索，在九份創新園區開挖掩埋的廢棄物，查扣相關物證，傾倒數量還在統計中。

北檢檢察官陳虹如一連3天約談7人到案，昨天聲押陳有得獲准、富瑄營造登記負責人林毅芳10萬元交保、工地主任林文治20萬元交保、日觀實公司處長翟保華15萬元交保、棄土司機余承般、吳朝根各以10萬元交保。

林美東創業30多年來，始終保持低調，堅持公司不上市、不上櫃，是身價不凡的神秘建商，江陵建設推出最有名的建案莫過於坐落在台北、新店交界處的「江陵台北矽谷」，包括鴻海集團都曾買下部分樓層作為研發中心，其他包括江陵金融大樓、江陵大第、江陵京都、江陵禮等住宅，都是知名建案。