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獨／非紅供應鏈再破功！涉用陸製晶片供貨國軍 「遙控直升機王」遭收押

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推廣智能綠建築卻濫倒廢棄物 新店地王林美東遭聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局接獲情資，新北市知名江陵集團旗下富瑄營造，疑為節省營運成本，擅自將營建廢棄物載運至自家九份創新園區傾倒，嚴重造成環境汙染，檢調日前搜索約談7人到案，但負責人林美東卻人間蒸發。手機也關機，直到富瑄營造總經理陳有得收押，今天才赴調查局說明，台北地檢署認為林美東供詞避重就輕，與其他共犯說詞有出入，顯有串滅證之虞，訊後聲請羈押禁見。

掌握新北市新店市地產脈動的江陵建設，多年來聚焦新店地區房地產，近10年席捲新店最精華地段的土地，光在民權路周邊的推案就超過三百億元，可說是「新店地產價格決定者」，該地區房價大多由林美東說了算，被喻為「新店地王」，連歌手張宇都住在他蓋的房子，詎料長期推動環保、節能與智慧化綠建築的江陵集團，負責人竟主導濫倒廢棄物遭聲押，震驚業界。

據調查，由於近年因建築成本高升，以車計價或依重量計費的廢棄物運送費頻頻增加，林美東自2023年起，涉指示富瑄營造總經理陳有得將營建廢棄物載運至九份山區，也是該集團創新園區空地傾倒，該園區原定由日觀實業開發為融合溫泉公園、渡假村及養生住宅用途，詎料地下大量掩埋廢棄物。

調查局松山站蒐證後會同保七總隊與環保局前往相關處所搜索，在九份創新園區開挖掩埋的廢棄物，查扣相關物證，傾倒數量還在統計中。

北檢檢察官陳虹如一連3天約談7人到案，昨天聲押陳有得獲准、富瑄營造登記負責人林毅芳10萬元交保、工地主任林文治20萬元交保、日觀實公司處長翟保華15萬元交保、棄土司機余承般、吳朝根各以10萬元交保。

林美東創業30多年來，始終保持低調，堅持公司不上市、不上櫃，是身價不凡的神秘建商，江陵建設推出最有名的建案莫過於坐落在台北、新店交界處的「江陵台北矽谷」，包括鴻海集團都曾買下部分樓層作為研發中心，其他包括江陵金融大樓、江陵大第、江陵京都、江陵禮等住宅，都是知名建案。

新北市新店知名建商江陵集團負責人林美東涉濫倒廢棄物遭檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影
新北市新店知名建商江陵集團負責人林美東涉濫倒廢棄物遭檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影

綠建築 廢棄物 聲押

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