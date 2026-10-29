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影／基隆議員候選人李昀靜代夫參選涉賄 前議員父子及她3人送檢複訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市前議員張秉鈞因詐領助理費遭判刑解職無法參選，張妻李昀靜以無黨籍身分「代夫出征」參選中山區市議員。檢調接獲檢舉，李陣營涉以招待飲宴、贈送白米等方式涉嫌賄選。基隆地檢署今指揮調查局基隆市調查站等搜索多處，約談李昀靜、張秉鈞與張父張錦煌等多人，警調今晚9點多將3人依違反選罷法涉賄選偵辦，移送基隆地檢署複訊。

檢調接獲檢舉指出，李昀靜陣營涉以招待飲宴、贈送白米、飲料生活物資等方式賄選，並支付款項。基隆地檢署今天指揮調查局基隆市調查站、基隆市警察局、第四分局等單位搜索多處，約談李昀靜、張秉鈞與張的父親張錦煌等多人到案，警調搜索李昀靜服務處及張秉鈞、張錦煌等人相關處所，帶回多人調查。

今晚9點多，調查人員將3李昀靜、張秉鈞與張的父親張錦煌人依違反選罷法賄選偵辦，移送基隆地檢署複訊，3人都不發一語，由檢察官連夜訊問中。

基隆地檢署表示，目前正在偵辦訊問中，已約談多人釐清案情是否涉及對價關係，以涉嫌違反選罷法賄選案調查了解。

據指出，3人都否認涉及賄選。原民進黨籍前議員張秉鈞與父親前市議員張錦煌，利用人頭詐領助理費各119萬、962萬元，二審高等法院考量父子都坦承犯行，各繳回119萬、962萬餘元犯罪所得，維持一審判決，判張秉鈞1年11月、張錦煌2年徒刑，都緩刑5年、褫奪公權4年；張秉鈞上訴三審，最高法院去年3月駁回上訴確定。

基隆中山區議員候選人李昀靜代夫參選涉賄，前議員張錦煌、張秉鈞（如圖）父子及她3人送檢複訊。記者游明煌／攝影
基隆中山區議員候選人李昀靜代夫參選涉賄，前議員張錦煌、張秉鈞（如圖）父子及她3人送檢複訊。記者游明煌／攝影

基隆中山區議員候選人李昀靜代夫參選涉賄，前議員張錦煌（左二）、張秉鈞（右一）父子及她3人送檢複訊。記者游明煌／攝影
基隆中山區議員候選人李昀靜代夫參選涉賄，前議員張錦煌（左二）、張秉鈞（右一）父子及她3人送檢複訊。記者游明煌／攝影

基隆中山區議員候選人李昀靜代夫參選涉賄，前議員張錦煌（如圖）、張秉鈞父子及她3人送檢複訊。記者游明煌／攝影
基隆中山區議員候選人李昀靜代夫參選涉賄，前議員張錦煌（如圖）、張秉鈞父子及她3人送檢複訊。記者游明煌／攝影

基隆中山區議員參選人李昀靜（如圖）代夫參選涉賄，前議員父子及她3人送檢複訊。記者游明煌／攝影
基隆中山區議員參選人李昀靜（如圖）代夫參選涉賄，前議員父子及她3人送檢複訊。記者游明煌／攝影

議員 2026九合一選舉 基隆市選舉 張秉鈞 賄選

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