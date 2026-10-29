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獨／非紅供應鏈再破功！涉用陸製晶片供軍方 「遙控直升機王」遭收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國軍與台灣軍工產業推動非紅供應鏈，橋頭、桃園地檢署接連破獲業者投標國軍無人機採購案使用陸製零件，台中地檢署近日搜索外號「遙控直升機之王」的亞拓科技公司創辦人杜大森，以他涉嫌使用陸製晶片的無人機出貨給軍方，依違反國家安全法將杜及其妻子聲押獲准。

非紅供應鏈一再破功，橋頭地檢8月搜索航見科技公司，指控負責人採購大陸製晶片、飛行控制板等零件，組裝成無人機後提出產地不實證明交付陸軍第八軍團；桃園地檢10月查獲上櫃公司錦明實業，涉嫌將陸製晶片、鏡頭裝入無人機給軍方，將簡姓總經理等人聲押獲准。

亞拓科技（ALIGN）1984年由杜大森成立，位於台中市豐原區，旗下T-REX直升機系列曾在全球遙控直升機市占率高達7成，被封為「遙控直升機之王」。

亞拓長年投標軍方、警消，及政府無人機標案，近期陸軍單位採購無人機，預計用於教學、訓練，軍方驗收期間為求謹慎予以拆檢，驚見晶片上竟然印有「CN」字樣，懷疑原料來自對岸，顯然違反國安法規定，報請檢方偵辦。

檢調偵辦過程二度拆檢，又發現另一批陸軍單位採購的無人機中，同樣是晶片來自大陸地區，10月中旬指揮警、調搜索亞拓等公司，傳訊杜大森夫妻一共6人到案。

檢方初步掌握，杜大森投標軍方無人機採購案中，至少有2筆約800多萬元的標案中，因使用大陸地區廠商製造的晶片，再由亞拓組裝、出貨。

檢方認為，軍方投標契約中明訂不得使用來自大陸地區、港澳產品，但兩批無人機卻被發現晶片源自大陸廠商，杜涉嫌以不實產地冒充履約，依違反國家安全法第11條、第12條對用於軍事採購之產製品，知悉原產地係來自大陸地區而為交付，及詐欺等罪嫌，將杜大森及其妻子聲押獲准。

亞拓公司負責人杜大森（左）投標軍方無人機採購案，涉嫌將有大陸製晶片的無人機交付履約，違反國安法遭台中地檢署搜索、聲押獲准。聯合報系資料照
亞拓公司負責人杜大森（左）投標軍方無人機採購案，涉嫌將有大陸製晶片的無人機交付履約，違反國安法遭台中地檢署搜索、聲押獲准。聯合報系資料照

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