影／涉賄選？萬美玲接班人佀廣洋12萬交保 疑送子母車、摸彩品列查

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員候選人佀廣洋，驚傳涉賄今遭約談，桃園地檢署指揮市調查處搜索，並通知佀等5人到案說明。據悉，檢調追查不法情節，包括贈送社區垃圾子母車、提供各里中秋節摸彩品，以及問政說明會民眾人手大包小包離去等情況，檢方複訊諭知12萬元交保。

據了解，檢調掌握的相關檢舉不只一件，針對佀廣洋的大小檢舉案數量不少，因此決定一併調查，釐清相關事件是否涉及以贈送競選小物或提供利益方式，爭取選民支持。除了垃圾子母車及中秋節摸彩品，佀廣洋舉辦問政說明會時，現場婆媽民眾散場後人手大包小包、滿載而歸的情況，也成為檢調調查項目之一。

檢調今天已執行搜索，實際搜索地點及處所仍待進一步確認，並通知包含佀廣洋在內共5人到案說明。目前全案仍在偵辦階段，相關贈品的來源、提供對象、發放時間及目的，以及是否與選舉支持存在對價關係，都有待承辦檢察官進一步調查。

由於檢調後續是否還會通知其他人到案，或擴大搜索其他處所，目前仍未明朗，桃園地檢署今天暫不對外公開說明。全案須待承辦檢察官完成複訊、決定相關處分後，具體案情才會更加明確。

立委萬美玲之子、桃園區市議員候選人佀廣洋疑涉賄選，檢方今晚複訊後，諭知12萬元交保。記者陳恩惠／攝影