少事法修法獲進展 石一佑、陳俊諺籲持續深化司法改革

新北國中生割頸案發生後，被害家屬承受失親痛楚，並在漫長司法程序與制度回應中煎熬等待。新北市議員石一佑與議員候選人陳俊諺持續陪伴楊爸爸，關注少年司法、被害人權益與社會安全，期盼將傷痛轉化為推動制度改革的力量。

歷經5個多月討論，行政院今日通過少年事件處理法修正草案，針對重大犯罪少年提高假釋門檻，增訂重大刑案被害人訴訟參與制度，並將被害人及遺屬意見納入假釋審查。對楊爸爸而言，雖然傷痛難以撫平、期待尚未完全實現，但長久努力終於盼得制度跨出關鍵一步。

石一佑表示，一路走來最令人不捨的，是楊爸爸在巨大悲痛下仍須面對司法限制與等待的煎熬。她強調陪伴的目的不只是一次修法，而是希望被害人及家屬的聲音能被司法制度聽見，讓制度真正發揮保護孩子的功能。

石一佑指出，本次修法雖未完全符合家屬與社會期待，但肯定行政院正視問題。從建立被害人訴訟參與權、提高重大犯罪少年假釋門檻，到將被害人意見納入假釋審查，皆顯示制度正逐步回應過往被忽略的課題。

陳俊諺表示，司法改革無法一蹴可幾，每次進步都需要持續提出主張並陪伴受傷家庭。雖然任何修法都無法換回逝去的孩子，但期盼這段艱難歷程不會白費，能讓未來的被害人家庭在司法程序中獲得更多尊嚴、保障與理解。

石一佑與陳俊諺共同強調，行政院通過草案僅是開始，後續仍須送立法院審議，如何落實才是核心。對於重大犯罪責任、前案紀錄塗銷及被害人權益保障，仍有許多需深化探討之處，未來應透過公聽會與社會對話凝聚共識，使法案更臻周延。

兩人最後指出，少年司法制度應保留少年改過自新的機會，但絕不能忽視被害人傷痛，更不能讓家屬在司法過程中感到孤立無援。看見改變發生後，將持續努力讓改革更為踏實，切實保障被害人權益。

司法改革之路依然漫長，只要持續有人堅持發聲與陪伴，傷痛帶來的反思終將成為推動社會進步的堅定力量。

新北國中生割頸案發生後，被害家屬承受失親痛楚，行政院今日通過少年事件處理法修正草案，家屬發出聲明肯定政府願意正視問題，跨出改革第一步。圖／陳俊諺提供