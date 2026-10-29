四海幫餐飲大亨勾結官警行賄遭訴…法院裁定百萬交保 檢將提抗告

台北地檢署偵辦「安心幣商」詐騙洗錢案，查出四海幫海隱堂堂主、「隱餐飲集團」負責人鄭淳駿，涉接受友人請託，行賄土城分局前員警李金龍，再由李金龍拿高檔藍牌洋酒向承辦人關說放水案件，檢方今依貪汙、洩密、違反個資法等罪起訴鄭、李，由於鄭、李偵查中羈押，起訴移審法院後，法院裁定鄭100萬、李30萬交保、均限制住居。

檢方認為，鄭淳駿（綽號Nick）與李金龍涉犯重罪，且鄭淳駿先前詐欺已故臺雅老董沈裕雄50億案未審結，不僅有高度逃亡之虞，且有管道與資金偷渡，法院裁定也無實施科技監控，近日將提抗告。

此外，大安分局前小隊長蔡仲衛（綽號Jeff）、南港分局小隊長沈育呈、大安分局敦南派出所員警許逸儒等多名員警，常接受鄭淳駿招待去餐酒館飲宴與夜店玩耍，相關人為取樂鄭淳駿，特別成立群組洩漏偵查資料，包括攻堅詐欺機房、地下賭場，女荷官被捕等畫面，許逸儒還在群組中表示，「剛剛帶了一個目前看過最優女荷官」，鄭淳駿則回覆，「你們多分享給我看啦，我很喜歡看」。

檢方為此以被害人身分傳喚莊姓女荷官出庭，莊女不滿自己被拘提畫面PO上無關群組，還被評論身材與長相，憤而提告蔡仲衛等人涉及違反個資法。

檢警去年偵辦安心幣商案，拘提帳房魏廷軒到案後，鄭淳駿為掌握偵查進度，多次在四海幫昔日東區總部招待所、隱世餐酒館、信義區WAVE夜店，宴請相關員警吃喝玩樂，藉此打探魏男供詞與偵辦進度，還請託蔡仲衛等人代查案件承辦人資料，其中去年夜店消費11萬元，還由鄭淳駿指示助理以現金結帳。

據調查，「安心幣商」假投資詐團將贓款送往特定銀樓購買黃金條塊，利用黃金門擋包覆空運至柬埔寨，檢方今年2月拘提剛返國的張存瑋到案，訊後以500萬交保、限制出境出海。

調查發現，鄭淳駿是四海幫新生代堂主，深受幫主張存偉信任，常做東宴請刑事局人員，結識時任偵四大二的劉宗仁、顧修僥與蔡名峻。安心幣商投資詐騙案爆發後，鄭淳駿知悉是新北市刑大主辦，為避免遭查緝，先透過顧修僥打聽承辦人姓名，再請託劉宗仁牽線認識，此部分另案偵辦。

北檢今依貪汙等罪起訴鄭淳駿、李金龍、蔡仲衛、沈育呈、許逸儒、板橋埔墘金龍團宮廟陣頭魏子雲等人，對鄭、魏求刑5年、李男求刑3年。

隱餐飲集團負責人鄭淳駿（中）行賄官警刺探「安心幣商」洗錢情資遭起訴。聯合報系資料照