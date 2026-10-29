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民進黨新北市議員廖宜琨涉賄選 交保喊冤：都是長期、常態性服務活動

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

民進黨新北市議員廖宜琨涉嫌於今年6至9月間，以提供選區多個社區選民免費磨菜刀服務及請客吃飯，遭人檢舉涉嫌賄選。新北地檢署昨發動搜索、約談，帶回廖宜琨、辦公室主任許家豪、助理等共11名被告。原本檢方聲押廖、許2人，但新北地方法院裁定各以50、10萬元交保，廖宜琨離去時表示，這些都是「長期且常態性」的活動，相信司法會還他清白。

由於外界盛傳，廖宜琨是被同黨不同派系的「自己人」所檢舉，雙方在這次議員選戰中已爭得你死我活，廖從昨天被移送地檢署複訊時，眼神便極其凌厲、不滿，甚至可說是充滿殺氣。

稍早辦保完畢離去法院前，廖宜琨還專程留下受訪，表達自己不滿的心聲。他表示，「這些活動其實都是長期且常態性活動，我長期以來就是在地方努力的秉持服務的精神，努力在經營。如果造成誤解的話，我也已經說明得很清楚了，我相信司法，也尊重司法，我也相信司法會還我一個清白。」

新北地院表示，廖、許2人經本院訊問後，認其等涉犯公職人員選舉罷免法對於有投票權之人行求、交付不正利益罪、個人資料保護法非法處理、利用他人個人資料罪之嫌疑重大，有羈押原因但無羈押必要，准予廖50萬元具保，限制住居及限制出境、出海；許10萬元具保及限制住居，並均不得對有關本案證人之身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤之行為。

其餘獲檢方交保的九名共犯，各以5到80萬元交保，其中金額最高80萬元者為廖宜琨胞兄、樹林區農會理事長廖宜信。

民進黨新北市議員廖宜琨辦公室主任許家豪涉嫌賄選。獲新北地院裁定10萬元交保。記者蔣永佑／攝影
民進黨新北市議員廖宜琨辦公室主任許家豪涉嫌賄選。獲新北地院裁定10萬元交保。記者蔣永佑／攝影

民進黨新北市議員廖宜琨涉嫌賄選獲新北地院裁定以50萬元交保，他離去時表示，這些都是「長期且常態性」的活動，相信司法會還他清白。記者蔣永佑／攝影
民進黨新北市議員廖宜琨涉嫌賄選獲新北地院裁定以50萬元交保，他離去時表示，這些都是「長期且常態性」的活動，相信司法會還他清白。記者蔣永佑／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 廖宜琨 賄選 議員

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