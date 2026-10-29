錢櫃女員工8樓關窗墜落1樓亡 練台生：要我全部負責不公平

錢櫃KTV中華新館吳姓女員工為關閉8樓陽台逃生窗，從34公尺高處墜落1樓身亡，檢方認為，錢櫃負責人練台生沒有提供安全設施，依過失致死罪起訴。台北地院今開庭，練出庭否認犯罪，辯公司都分層負責，他掛名但沒有實際經營。

練台生表示，錢經櫃營模式採分層運作，一切依法令規定執行，分店的事沒有參與「要我全部負責不公平」，他不應有刑事責任。

練說，中華新館屬西門分公司，他在西門分公司沒有角色，是在總公司就董事會的決議規畫並作決策，由別人執行；練說，他要求全公司按政府的法令做事，事發後逃生窗加裝拉繩、架設監視器的事，他是事後才知情，逃生設施有無例行檢查，則是店長、幹部的事。

練台生的律師高奕驤說，練是20多家公司的負責人，錢櫃總公司下有18家子公司、分公司，中華新館授權店長管理，練台生也不願憾事發生，但陽台逃生窗非工作場所，練對意外無預見可能性，不構成過致死罪。

死者吳姓女員工家屬告訴代理人葉恕宏表示，錢櫃企業的經營，基層努力功不可沒，希望練台生提出有誠意的和解方案，如達成和解請法官對練從輕量刑，否則從重量刑。

高奕驤對調解表示，錢櫃已將367萬元存入法院提存所，包括167萬元勞工保險與錢櫃幫員工投保的200萬元，家屬還可以再申請勞保給付167萬元「等於有500多萬」。

法官整理出練台生是否為雇主、練台生有無注意對逃生窗裝設護欄、現場8樓是否為職安法定義的工作場所3個爭點，也同意再安排調解，此外，檢、辯聲請傳喚中華新館鄭姓店長作證，法官諭知全案候核辦。

2024年11月13日，身高約154公分的錢櫃KTV中華新館22歲吳姓女員工想關8樓逃生窗，逃生窗高度約133公分，外推逃生窗窗框距離窗台約60公分且無照明，吳女到包廂外拿2個塑膠籃，堆疊後變80公分，放在逃生窗下方，由同事拿手電筒幫忙照明。

吳女踩上塑膠籃、探出上半身要拉回關閉逃生窗，結果塑膠籃破裂翻落，吳女身體重心移至窗外，從34公尺的高度墜落到1樓後巷，經送醫急救，當晚10時仍因胸部、四肢多處外傷骨折死亡。

檢方相驗偵查認為，練台生應提供必要的安全衛生設備及措施，對高度2公尺以上的工作場所邊緣及開口部分，勞工有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度的護欄、護蓋等防護設備，練台生涉犯職業安全衛生法及過失致人於死罪，從重依過失致死罪起訴練台生。