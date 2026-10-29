民進黨新北市議員廖宜琨涉磨菜刀及餐會賄選 50萬交保

民進黨新北市二連霸議員廖宜琨，今年6至9月間，涉嫌以提供選區多個社區選民免費磨菜刀服務及請客吃飯，遭人檢舉涉嫌賄選。新北地檢署昨發動搜索、約談，帶回廖宜琨、辦公室主任許家豪、助理等共11名被告及55名證人。檢察官複訊後將廖、許2人聲押禁見，新北地方法院稍早裁定廖以50萬元交保，限制住居及限制出境、出海，許10萬元交保及限制住居，並均不得接觸同案證人。

新北地院表示，廖、許2人經本院訊問後，認其等涉犯公職人員選舉罷免法對於有投票權之人行求、交付不正利益罪、個人資料保護法非法處理、利用他人個人資料罪之嫌疑重大，有羈押原因但無羈押必要，准予廖50萬元具保，限制住居及限制出境、出海；許10萬元具保及限制住居，並均不得對有關本案證人之身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤之行為。

其餘獲檢方交保的九名共犯，各以5到80萬元交保，其中金額最高80萬元者為廖宜琨胞兄、樹林區農會理事長廖宜信。