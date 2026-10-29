5年「累計」分居滿3年可離婚 司法院不挺：恐舉證困難

立法院司法及法制委員會今召開「民法親屬編裁判離婚制度及離婚後權益保障」公聽會，司法院少年及家事廳廳長連育群指出，有關裁判離婚草案修訂「5年內累計分居達3年」，若採累計制計算，恐增加當事人舉證負擔、拉長訴訟程序，應採不間斷的連續制較為妥適。

憲法法庭於2023年做出憲判字第4號判決，指出民法第1052條第2項但書「一律不許有責配偶離婚」，顯過苛刻而部分違憲，要求相關機關於2年內完成修法。

行政院、司法院各提修正草案，幾項重點包括「5年內累計分居達3年」可訴請離婚、強化夫妻財產揭露義務、補償性贍養費及未成年子女保障等制度，但對於部分修法方向仍有歧見，朝野立委也有不同看法。

連育群指出，有關草案「5年內累計分居達3年」，無論是採累計制或連續制，都應該思考哪一種制度對當事人的舉證負擔較小。若採累計制，分居時間點如何計算、事實如何認定？當事人必須逐日舉證，難度相對就會提高。

另一方面，法院也要逐一評價是否列入分居日數，得消化龐大證據資料，恐導致訴訟程序拉長，對當事人保護更不周到，同時也影響未成年子女利益，因此認為累計制是較不妥適的立法方式，應採連續制平衡當事人舉證難處。

針對夫妻財產揭露，連育群表示，司法院對此是支持的，但政院版本欲增修「夫妻之一方向他方請求剩餘財產分配時，得請求他方提出財產清冊及其證明文件」，實質意義不大，除非具體訂定提交內容或拒不提出有何效果等，否則與原條文概念已有重疊。

此外，政院草案增訂因婚姻導致就業能力減損者，得請求「補償性贍養費」。連育群認為，草案中審酌事項，包括婚姻關係存續長短、家事分工等，與剩餘財產分配提及應衡酌家事勞動、子女照顧教育、對家庭照顧的整體協力狀況，這些評價項目均有重合。

連育群解釋，現行法制還沒有補償性贍養費的前提下，很多家事庭法官已採同樣精神，在剩餘財產分配時納入考量，但也擔心同一項給付項目，恐在贍養費、剩餘財產分配中被重複評價，導致重複補償。

連育群另認同，司法院贊成必須落實對兒少的保護，但政院版本合併直系直系卑親屬、尊親屬扶養義務權利順位，光是這樣修法無法凸顯對兒少的保障，應妥善檢視國家整體扶養制度，若貿然修訂，擔心是否產生反效果。

至於有委員提到兒少表意權，連育群認為，應有具體的法條規範，否則法官會覺得動輒得咎，實務上對兒少不一定好。