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影／名建設江陵集團爆濫倒廢棄物 神秘富商林美東遭約談、總經理羈押
新北市知名建商江陵建設旗下富瑄營造，疑為節省營運成本，擅自將營建廢棄物載運至自家旗下九份創新園區傾倒，造成嚴重環境汙染，調查局27日搜索約談6人到案，台北地檢署昨聲押總經理陳有得獲准，實際負責人林美東今主動赴台北市調查處說明，稍早移送地檢署複訊，預料有強制處分。
同案約談的富瑄營造登記負責人林毅芳10萬元交保、工地主任林文治20萬元交保、江陵建設子公司處長翟保華15萬元交保、棄土司機余承般、吳朝根各以10萬元交保。
掌握新北市新店市地產脈動的江陵建設，多年來一直聚焦新店地區房地產，進10年席捲新店最精華地段的土地，光是在民權路周邊的推案就超過三百億元，代表作就是「江陵台北矽谷」，負責人林美東被喻為「新店地王」，過去曾對高房價政策發表建言，並獲媒體報導，林美東行事低調，多年來集團堅持不上市櫃，也被稱為神秘建商。
據調查，近年因建築成本高升，林美東自2023年起，涉指示左右手陳有得將營建廢棄物載運至九份山區，也就是該集團創新園區空地傾倒，調查局蒐證後會同保七總隊與環保局前往富瑄營造搜索，查扣相關物證，傾倒數量還在統計中。
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