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影／名建設江陵集團爆濫倒廢棄物 神秘富商林美東遭約談、總經理羈押

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

新北市知名建商江陵建設旗下富瑄營造，疑為節省營運成本，擅自將營建廢棄物載運至自家旗下九份創新園區傾倒，造成嚴重環境汙染，調查局27日搜索約談6人到案，台北地檢署昨聲押總經理陳有得獲准，實際負責人林美東今主動赴台北市調查處說明，稍早移送地檢署複訊，預料有強制處分。

同案約談的富瑄營造登記負責人林毅芳10萬元交保、工地主任林文治20萬元交保、江陵建設子公司處長翟保華15萬元交保、棄土司機余承般、吳朝根各以10萬元交保。

掌握新北市新店市地產脈動的江陵建設，多年來一直聚焦新店地區房地產，進10年席捲新店最精華地段的土地，光是在民權路周邊的推案就超過三百億元，代表作就是「江陵台北矽谷」，負責人林美東被喻為「新店地王」，過去曾對高房價政策發表建言，並獲媒體報導，林美東行事低調，多年來集團堅持不上市櫃，也被稱為神秘建商。

據調查，近年因建築成本高升，林美東自2023年起，涉指示左右手陳有得將營建廢棄物載運至九份山區，也就是該集團創新園區空地傾倒，調查局蒐證後會同保七總隊與環保局前往富瑄營造搜索，查扣相關物證，傾倒數量還在統計中。

新北市新店知名建商江陵建設負責人林美東涉濫倒廢棄物遭檢調約談。記者蕭雅娟／攝影
新北市新店知名建商江陵建設負責人林美東涉濫倒廢棄物遭檢調約談。記者蕭雅娟／攝影

富瑄營造總經理陳有得（左）涉違反廢清法遭羈押。記者張宏業／攝影
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江陵建設子公司處長翟保華涉廢清法15萬元交保。記者張宏業／攝影
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富瑄營造工地主任林文治涉廢清法20萬交保。記者張宏業／攝影
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富瑄營造登記負責人林毅芳涉廢清法10萬交保。記者張宏業／攝影
富瑄營造登記負責人林毅芳涉廢清法10萬交保。記者張宏業／攝影

載運棄土司機余承般10萬交保。記者張宏業／攝影
載運棄土司機余承般10萬交保。記者張宏業／攝影

載運棄土司機吳朝根10萬交保。記者張宏業／攝影
載運棄土司機吳朝根10萬交保。記者張宏業／攝影

廢棄物 總經理 查處

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