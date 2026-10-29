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民進黨共諜案再逆轉 前黨工黃取榮3人有罪、吳釗燮前助理無罪皆被撤銷

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民進黨前黨工黃取榮、民主學院前副主任邱世元被大陸情工人員收買，向總統府前諮議吳尚雨、時任外交部長吳釗燮助理何仁傑等人，探詢蒐集正副總統參訪友邦等政治情資，一審依違反國家機密保護法等罪判黃10年、邱6年2月、吳4年、何8年2月，二審改判黃6年、邱5年、吳3年、何無罪。案經上訴，最高法院今撤銷黃等3人有罪部分、何無罪部分，發回台灣高等法院更審。

最高法院認為，二審認定黃取榮傳送給中共情工人員的部分外交文件，是黃混合公開資訊製作，並非秘密，此部分仍有疑義。另黃、邱共同刺探及收集部分，及吳洩漏及交付部分，有適用法則不當之處。

最高法院指出，二審針對黃取榮、邱世元關於洗錢罪的成立範圍也有調查未盡的違誤，另何仁傑一審有罪、二審改判無罪部分，二審對於何負責業務與外交相關機敏資料的關係，及何是否是提供機敏資料給黃等人，仍有諸多疑點猶待調查釐清，未詳查究明，逕予判決，亦嫌速斷。

檢方起訴，黃取榮找邱世元當下線，開發可刺探消息的間諜路線，在台物色、接觸並吸收國人，刺探、蒐集政府機關機敏資料，黃、邱分別收取工作報酬607萬餘元、221萬餘元。

黃取榮透過邱世元找吳尚雨打探總統府消息，吳提供賴清德出訪巴拉圭、競選總統期間的行程。吳在賴清德選上總統後，仍在賴身邊任職，被查獲後才被解職。

何仁傑2023年利用確認外交部長行程、業務人員向部長報告或私下查看資料的機會，蒐集台灣與友邦接見、經貿合作架構與目標等機密，再交付黃取榮；黃混和公開資料和秘密及機密資料，撰寫成分析報告，以加密軟體傳送給中共情工人員。

一審認定黃取榮獲得中共交付的工作所得為497萬餘元、邱世元獲取221萬餘元；二審認為黃取榮、邱世元雖自中共情工人員取得工作經費，但部分資金難認是特定犯罪行為的所得，因此僅認定黃獲87萬元、邱獲45萬餘元，沒收犯罪所得金額大幅驟減。

二審除認為何仁傑不是實際參與情蒐工作、洩漏我國外交機密的共犯，而判決無罪之外，也認為黃取榮、邱世元是為「刺探」國家機密的行為，吳尚雨則是「洩漏」國家機密，一審認為黃、邱有「收集」，吳有「交付」國家機密的犯行，有所誤會。

高院指出，一審原認定吳尚雨犯國家機密保護法洩漏經核定的國家機密罪、刑法公務員洩漏及交付關於中華民國國防以外應秘密消息罪，因國家機密保護法法定最輕本刑為1年以上有期徒刑，顯然重於刑法規定的3年以下有期徒刑，但一審卻在理由中稱吳應從重論以刑法公務員洩密罪，顯有違誤，又於主文認定吳犯洩漏國家機密罪，也有矛盾之處。

至於黃取榮、邱世元犯一般洗錢罪部分，所涉金額雖有異，但犯罪手法均相同，而對照一審量刑及易刑處分，有輕重失衡、不符比例原則的情形，因此撤銷改判。

曾任國安會秘書長吳釗燮機要何仁傑（中）、民進黨前黨工黃取榮（左）、民進黨民主學院前副主任邱世元（右）涉<a href='/search/tagging/2/共諜' rel='共諜' data-rel='/2/125313' class='tag'><strong>共諜</strong></a>案。聯合報系資料照
曾任國安會秘書長吳釗燮機要何仁傑（中）、民進黨前黨工黃取榮（左）、民進黨民主學院前副主任邱世元（右）涉共諜案。聯合報系資料照

黃取榮 吳釗燮 共諜

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