再婚想領贍養費沒門？ 法務部：「乾淨分手」請求權應消滅

立法院司法及法制委員會今召開「民法親屬編裁判離婚制度及離婚後權益保障」公聽會，法務部政務次長黃謀信說明修法考量，針對夫妻財產揭露、贍養費請求權及扶養義務順位等提出修正，也強調法務部贊成全面性保護未成年子女利益。

憲法法庭於2023年做出憲判字第4號判決，指出民法第1052條第2項但書「一律不許有責配偶離婚」，顯過苛刻而部分違憲，要求相關機關於2年內完成修法。

行政院、司法院版本修正草案，聚焦夫妻剩餘財產分配、贍養費及子女扶養費，修法重點增訂分居一定期間為離婚事由，及請求剩餘財產分配時得要求對方提財產證明，另贍養費請求權因再婚或死亡而消滅等。

黃謀信表示，此次修法以分居一定期間作為婚姻破裂的具體化表徵，是否引進國外分居制度，或草案中「5年內累計分居期間已達3年者」涉及連續制、累計制計算等，各界都有不同意見，法務部與司法院也採不同見解。

針對草案中，因犯罪受有期徒刑「6個月」提高至「2年」才可訴請離婚，外界質疑門檻是否變得嚴格？黃謀信指出，正是認為原定6月門檻過於寬鬆才修法，但當事人若有重大事由而難以維持婚姻情事，仍可循民法第1052條第2項訴請離婚。

至於夫妻財產揭露部分，黃謀信解釋，現行民法1022條第1項「報告義務」，是否能作為訴訟上請求權基礎，尚不明確，因此增定第2項條文，藉以強化夫妻財產揭露義務，落實剩餘財產分配請求權。

就草案增定再婚不得請領贍養費，黃謀信說明，贍養費屬於扶養性質，而非損害賠償，當一方再婚而有新的扶養關係加入，為避免法律關係複雜化，引用學理上「乾淨分手（ clean break）」原則，認為再婚後贍養費請求權就應該解除。

另外，有關請求贍養費要件中，條文仍未移除「生活陷於困難」字眼，黃謀信澄清，事實上條文用詞為「或」，也就是擇一，並非說當事人的生活一定要陷於困難，而是提供「多一種選擇」。

黃謀信表示，法務部也完全贊成要全面性保護未成年子女利益。他不諱言，此次修法可能有不足之處，但包括民法第1052條第2項、1057條之一第2項第3款，都是離婚時針對未成年子女保障及贍養費等，可供調節、審酌的依據。

至於受專家學者較多批評，在直系卑親屬、尊親屬扶養義務權利順序的整併方面，黃謀信直言，現行法規就卑親屬而言，負扶養義務排第一，但受扶養權利卻排第二，實際上保障不周，這也是此次考量合併順位的立法初衷，強化子女照護。