不滿鄰居噪音縱火燒她機車延燒釀17人送醫 婦人遭法院判5年半

彰化市去年1幢集合式公寓一樓發生火災，造成17人嗆傷送醫與9輛機車、8間住公寓受損，事後盧姓住戶否認縱火，但證據指向她涉有重嫌。彰化地方法院審結，依犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判處盧婦有期徒刑5年6月。可上訴。

判決書指出，彰化市某集合式公寓住宅去年11間發生火警，一對陳姓夫婦路過發現報警，消防隊起到滅火後，消防鑑識人員綜合現場燃燒後狀況、火災出動觀察紀錄、談話筆錄、監視器影像畫面等跡證，研判起火處位在張姓住戶機車坐墊上方；再根據楊姓證人證稱，仔細看過監視錄影畫面，確認僅一名女性及陳姓夫婦經過一樓機車停車空間。

在監視錄影畫面中出現的女性為盧姓婦人，不否認不滿鄰居張姓婦人住處發出擾人噪音，到張婦家拍門叫喊、持白色塑膠瓶蓋走出門外數分鐘後返回、張婦機車遭燒燬後火勢延燒，但否認涉有何放火燒燬現供人使用之住宅未遂及放火燒燬他人所有物犯行，並辯稱當天拿塑膠瓶蓋出門是因為心情不好，帶一根菸想上頂樓抽菸，但快到4樓時瓶蓋內水灑出來只剩一點，不足以熄滅菸蒂，加上腳痛及發現忘記帶打火機，所以才折返，她沒有燒張婦的機車。

彰化地院勘驗監視錄影畫面，顯示盧婦凌晨走出住處後不久，公寓1樓西側停車空間照明燈旋即熄滅，接著出現火勢反射的紅光畫面，盧婦在火勢發生後返回住處，她的行為軌跡與火災原因調查鑑定書所認定的起火時間相互吻合，顯難認僅屬偶然巧合，且當天火災發生後不久，她致電王姓友人表示「大哥我怎麼覺得有一個味道，會不會有人縱火啊？」

彰化地院審酌，盧婦僅因認張姓鄰居富發出噪音，心有不滿，罔顧他人生命、身體、財產安全而放火，所為嚴重危害公共安全及社會安寧秩序，惡性與犯罪情節俱屬重大，不能輕縱，且犯後始終未能坦然面對己身犯行，亦未見案發後有何填補損害的具體作為，態度難認良好，兼衡犯罪動機、疾病、自述智識程度、婚姻家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。