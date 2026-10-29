高雄林園疑幽靈人口介選 某里長參選人8萬元交保

高雄市林園區陳姓里長參選人涉嫌透過父母和胞姊，請託6名親友將戶籍遷入選區取得投票權。雄檢昨天搜索傳喚，訊後依違反選罷法等罪，諭知陳男8萬元交保，其餘被告請回。

高雄地檢署日前接獲林園區某里疑有幽靈人口介入選舉情資，旋由主任檢察官甘若蘋、檢察官陳麒指揮高雄市警察局林園分局、刑事局南部打擊犯罪中心、移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊組成專案小組蒐證。

檢方今天發布新聞稿表示，專案小組於28日由檢察官王依婷、蔡佩欣、林靖蓉協同辦案，經執行搜索及傳訊相關被告。檢方查出，陳姓里長參選人為求當選，透過父親、母親及胞姊，分別請託林姓、鄭姓等6名親友，於今年4月至5月間將戶籍遷入陳父或陳男提供的住處與營業地址，藉此取得投票權，影響投票的公正及正確性。

檢察官訊問後，認定陳男等被告涉犯刑法及公職人員選舉罷免法的「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權」罪嫌，犯罪嫌疑重大；其中陳男諭知以新台幣8萬元交保，其餘被告則請回。

雄檢表示，意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶籍者，最高可處5年以下有期徒刑。民眾若發現意圖投票虛遷戶籍或賄選、暴力介入選舉等情事，可撥打檢舉專線0800-024-099，共同守護乾淨選風，檢方對檢舉人身分絕對保密，查獲屬實更可獲獎金。