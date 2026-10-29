欠債賣機敏資料、洩密收賄 海巡列8案例辦法治教育防滲透

近年有人因欠債販賣機敏資料，有勤務主管收賄洩密，甚至有人替中國大陸發展組織。海巡署為防範人員遭境外勢力利誘、吸收，整理近年8起國安及違法違失案例，編成防貪指引手冊，今天在高雄舉辦法治教育，提醒海巡人員注意可能遭滲透的風險，尤其面臨債務壓力時，切勿因一時貪念洩漏公務機密。

海巡署表示，海巡人員負責海域執法、海岸巡護及查緝走私等工作，經常接觸敏感資訊，容易成為有心人士利誘或刺探的對象。為避免發生洩密及國安案件，海巡署蒐集近年8起代表性案例，包括因債務出售機敏資料、替中國大陸發展組織、勤務主管收賄洩密，以及赴中國大陸、香港、澳門未依規定申請或通報等情形，分析其中的違法手法及風險，供第一線人員參考。

海巡署今天在艦隊分署第五海巡隊舉辦宣導活動，邀請律師劉思妤以實際案例說明境外勢力如何刺探機密、接觸及吸收人員，也針對投資詐騙、不當借貸等問題提供法律建議。海巡署指出，若因投資失利或借貸陷入財務困境，應透過法律扶助等正當管道尋求協助，避免遭人利用債務壓力收買，甚至被迫提供公務資訊。

海巡署表示，未來將持續邀請律師深入基層單位，透過案例分析及法律諮詢，讓海巡人員了解常見的洩密、滲透手法，以及遇到可疑接觸時的處理方式，降低違法及國安風險。

海巡署舉辦法治教育，提醒不要因為一時遭人利誘，被滲透洩密。記者廖炳棋／翻攝