周玉蔻烏龍爆料「滾床案」 張淑娟求償2千萬！一審宣判日出爐

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，二審日前各被判刑9月、6月。民事部分，張向周、蔡及民視連帶求償2千萬元精神慰撫金，台北地院今日審結，一審定今年12月31日宣判。

全案源於2022九合一大選期間，蔣萬安獲國民黨提名參選第8屆台北市長。周玉蔻、蔡玉真見有炒作空間，接連於同年9月在民視「辣新聞」節目及臉書發文，大聊蔣父蔣孝嚴擔任總統府秘書長時涉及的晶華酒店緋聞案，更爆料該案女主角為張淑娟。

張淑娟不甘受辱，認為周、蔡既未向她求證，2人也沒有掌握明確事證，卻對外指控她與蔣孝嚴不倫，稱她嘗試「攀附權貴」，甚至在節目上揭露她的婚姻、職業、社會活動等個資，憤而於同年月26日在立委王鴻薇陪同下提告。

刑事部分，二審日前依個人資料保護法，判周9月徒刑；另判蔡6月徒刑，得易科罰金18萬元。民事部分，張則向周、蔡及民視電視台求償，請求連帶給付2000萬元精神慰撫金。

北院今開庭行言詞辯論，周、張2人親自到庭但未發言，辯護律師也多引用書狀內容答辯，庭訊約10分鐘即結束，一審定於今年12月31日宣判。

庭後，張淑娟受訪表示，全台灣老百姓都需要個資法的保護，沒有人可以搜集別人資料進行非法利用，特別是電視台在無線頻道、YouTube上全球放送。她也痛批，這已經不是道不道歉的問題，而是國家整體的道德下陷、沉淪，令她感到相當難過。