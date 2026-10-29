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張芳麗賄選判刑確定 爭參選提假處分遭駁回

中央社／ 台北29日電

無黨籍基隆市議員張芳麗因曾涉議長選舉賄選判刑確定，遭中選會認定不符參選資格，聲請假處分爭取參選。法院裁定駁回，今天公布理由，認為限制參選符合重大公共利益，可抗告。

張芳麗尋求連任基隆市議員，因曾在議長、副議長選舉中涉及賄選，經基隆地方法院判處有期徒刑7月、褫奪公權2年、緩刑4年，民國87年2月19日判決確定。中選會依公職人員選舉罷免法規定，認定張芳麗不得登記為候選人。

依公職人員選舉罷免法第26條第3款規定，曾為直轄市、縣（市）議會議長、副議長選舉有投票權人，犯刑法第143條之罪，經有罪判決確定者，不得登記為候選人；同條第7款規定，曾犯前6款之罪，經有罪判決確定並受緩刑宣告者，亦同。

張芳麗不服，20日向北高行聲請定暫時狀態假處分，要求准予登記為候選人，並列入候選人名單及選舉公報。法院21日裁定駁回，張芳麗26日收受裁定正本。

根據台北高等行政法院裁定，張芳麗主張，相關案件發生於32年前，緩刑早已期滿，依刑法規定刑之宣告失效，112年修法卻溯及既往限制參選，違反憲法保障的參政權、平等及比例原則。她已連任8屆市議員，並投入上百萬元競選經費，若無法參選將造成難以回復的損害。

北高行指出，112年修法限制曾因議長、副議長選舉賄選判刑確定者參選，目的在防止相關人士繼續透過選舉取得公職候選人身分，屬建立良善選舉制度所必要，符合比例原則及重大公共利益。

法院認為，即使法律具有溯及效力，為追求重大公共利益，仍非憲法所不許。張芳麗確有相關犯罪判決確定紀錄，中選會認定不符參選資格，尚難認有違法情事。

法院指出，張芳麗未能釋明本案訴訟具有高度勝訴可能性，且維護選舉秩序的公共利益，顯然優於張芳麗可能遭受的損害，因此駁回假處分聲請。全案可抗告。

張芳麗 賄選 基隆

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