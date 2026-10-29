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新北板橋現任里長招待旅遊 涉賄選、貪汙10萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市板橋區福德里現任里長劉慧琳涉嫌找建商贊助及向市府申請補助，舉辦旅遊活動招待選民及部分不符里民資格的民眾出遊，藉此拉票進行賄選。新北地檢署昨指揮調查局、移民署和警方發動搜索、約談，複訊後依涉犯公職人員選罷法、貪汙圖利、商業會計法第、稅捐稽徵法等罪嫌，諭知劉女以10萬元交保，其餘2名同案被告分別以5萬及3萬元交保。

全案由新北檢檢察官王宗雄指揮調查局桃園市調查處、移民署新北市專勤隊及桃園市龜山警分局組成專案小組偵辦。檢方日前接獲情資，指稱劉女為尋求選民支持，涉嫌以招待旅遊方式向選民賄選，昨日前往劉女住處及相關處所共3處執行搜索，並通知劉女及相關證人共21人到案說明。

據了解，劉女為了向特定選民期約賄選而舉辦的招待旅遊活動，經費來源部分是向某建商募款，另一部分則是向新北市府申請里民活動補助，但檢方查出，當中有部分參加者，並不符合市府補助的身分，因此劉女也涉嫌以公款招待私人旅遊而涉貪，同時因事後核銷涉犯商業會計法填製不實會計憑證罪、稅捐稽徵法幫助逃漏稅捐等罪。

新北市板橋區福德里長劉慧琳，涉嫌舉辦旅遊活動招待選民及部分不符里民資格的民眾出遊藉以賄選，新北地檢署複訊後諭知10萬元交保。圖／翻攝FB板橋樂生活X有你有我
新北市板橋區福德里長劉慧琳，涉嫌舉辦旅遊活動招待選民及部分不符里民資格的民眾出遊藉以賄選，新北地檢署複訊後諭知10萬元交保。圖／翻攝FB板橋樂生活X有你有我

板橋 里長 賄選

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