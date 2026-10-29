橋頭地檢偵辦大樹、左營里長候選人涉嫌賄選 多人遭傳喚調查

橋頭地檢署接連偵辦高雄市大樹區及左營區里長候選人涉嫌賄選，分別查獲大樹區莊姓候選人以宗親會名義贈送保溫瓶及招待餐飲，以及左營區何姓候選人發放現金動員選民參與活動等情事，多名樁腳、選民都被傳喚。

橋頭地檢署指出，檢察長郭景東高度重視選舉查賄工作，針對大樹區莊姓里長候選人涉嫌賄選情事，指派主任檢察官鄭子薇、檢察官吳梓榕偵辦，並有陳俐吟等多名檢察官協助，專案小組於27日指揮調查局高雄市處、刑事警察局南部打擊犯罪中心及仁武警分局，前往莊姓嫌疑人住處等3處搜索，查扣相關證物，並傳喚、通知候選人1人、樁腳2人及選民與證人10人到案說明。

經初步調查，莊姓里長候選人涉嫌利用擔任莊姓宗親會理事長、掌握宗親會資源的機會，於去年6月間，以宗親會名義贈送市價約199元以上的保溫瓶給至少3名非宗親會成員的選區里民，作為投票支持對價。

今年1月間，未得宗親會理監事同意，假藉辦理宗親會會員大會餐會名義，邀請非宗親會的選區里民至少5人免費參加，並於活動中尋求投票支持。

檢方訊問後，認莊姓候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌疑重大且有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，經橋頭地方法院裁定以8萬元具保。

此外，橋頭地檢署另由主任檢察官施家榮、檢察官吳正中負責偵辦左營區何姓里長候選人涉嫌現金賄選案，並由檢察官陳靜宜、李侃穎協助辦理，專案小組於28日指揮楠梓警分局、左營警分局及刑事警察局偵查第八大隊，前往何姓嫌疑人住處等5處實施搜索，查扣相關證物，並傳喚、通知候選人1人、樁腳2人及選民、證人共18人到案說明。

經初步調查，何姓里長候選人涉嫌於今年8月及9月間，先後兩次動員選區選民至少4人、7人參加選舉活動，並按每人每次200元標準發放現金要求選民支持，作為選舉投票之對價。

檢察官訊問後，認何姓里長候選人及李姓、許姓樁腳均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，分別諭知25萬元、5萬元、5萬元具保。