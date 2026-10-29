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抗議司法衝撞法院大門！小黃司機認一般毀損罪：行使公民不服從權

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

計程車司機邵立達認為司法不公，今年9月2日駕車衝撞台北地檢署大門，依毀損公物、恐嚇公眾罪嫌起訴；台北地院今開庭，邵只認一般毀損罪，稱自己在行使公民不服從的權利，表示「太陽花運動」可以無罪，檢方不應無限上綱他的罪行。全案訂11月19日上午9時29分宣判。

邵立達出庭表示，2020年開始就不斷尋求司法程序救濟但不成，希望法官可以重新審理他敗訴的3個案件。

邵立達說，案發當天他原本要撞高等法院，但因為高院沒有車道，若要撞擊的話需要很快的車速，怕傷及無辜才會選擇有車道的台北地院，衝撞前，有先確認四下無人，速度也在可控範圍內。

邵立達說，後續看到保全走出來時，因為尊重對方的職務，有向保全人員道歉，強調沒有恐嚇公眾的意圖。

邵立達還表示，檢察官「未經他人苦，莫勸他人善」，還表示發起太陽花運動的人可以判決無罪，自己只是在行使公民不服從權力，檢察官不該無限上綱。

檢察官表示，邵立達當天破壞的北檢的大門就是公物，否則不需要由總務人員替他收拾，所以他毀損的當然不是一般的物品而是公物。

檢察官說，邵立達稱伸張正義、盼能讓司法覺醒，實質上是想要使司法人員害怕，利用本案行為去觸動司法人員心中的害怕，建請法官從重量刑、沒收扣押品。

邵立達（中）。記者王聖藜 /攝影
邵立達（中）。記者王聖藜 /攝影

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