快訊

馬斯克背刺烏克蘭內幕曝光！美軍打伊朗也吃過悶虧 用星盾被漲價5倍

西班牙高鐵追撞釀68死！台灣雙鐵：自動系統設計完善 在台不會發生

深度5公里！14:38高雄桃源地震規模4.0 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

影／毒駕男撞死倒垃圾老翁竟說「吸毒提神」！當庭鞠躬道歉…家屬怒喊：不接受

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地方法院國民法庭今天繼續審理陳男毒駕撞死倒垃圾陳姓老翁案，陳男昨在庭上說「施用安非他命可以提神」，今天開庭時他起身向家屬鞠躬致歉，但家屬痛斥他事後態度冷漠、不願賠償，竟然說吸毒可提神，無法接受，陳姓老翁的女兒當庭怒嗆：「我們不接受」。

遭羈押33歲陳男，去年12月9日施用甲基安非他命及依托咪酯毒品後，無照開車上路，傍晚行經南榮路郵局附近路段時，連撞3台機車、2台轎車、1台垃圾車和1台小貨車，事故現場一片凌亂。當時要倒垃圾的73歲陳姓老翁被撞後受有嚴重胸腹部挫裂傷、骨折及出血性休克，急救2天後不治。另有3男受傷，送醫後脫險。

基隆地方法院國民法官昨天開庭審理時，陳男認罪並說後悔，對不起被害人與家屬，國民法官法庭今天續審第二天。預計明天宣判。

檢察官昨詢問陳男為何施用安非他命、依托咪酯。陳男說，施用安非他命可以提神，施用依托咪酯則是暈暈的，早上起來施用安非他命用來提神。

國民法官今天詢問陳姓老翁家中狀況，陳姓老翁的女兒說，父親生前最希望的是，這個家不要因為他不在就散掉了，女兒會完成先父遺願，定期團聚，不會讓這個家散掉。但女兒不滿說，先前調解時陳男說他沒有錢可以賠，至今也從未向他們道過歉，更不用說醫藥費等。

審判長詢問坐在被告席陳男有沒有什麼話要說？陳起身向坐在證人席上的死者的二名女兒鞠躬表示，因被羈押無法親自道歉，他毒駕犯下大錯很對不起。女兒在庭上痛哭，怒回：「我們不接受」。

死者女兒受訪痛哭說，她真的很想站起來跟陳男說，「你有沒有看過我爸爸的解剖報告，你還有臉坐在這裡，到底有沒有良心啊，連看我們都不敢看，這種人有擔當嗎，是人生父母養的嗎？」

毒駕男撞死老翁開庭說吸毒提神今鞠躬道歉，女兒怒喊：我們不接受。記者游明煌／翻攝
毒駕男撞死老翁開庭說吸毒提神今鞠躬道歉，女兒怒喊：我們不接受。記者游明煌／翻攝

毒駕男撞死老翁開庭說吸毒提神今鞠躬道歉，女兒怒喊：我們不接受。記者游明煌／翻攝
毒駕男撞死老翁開庭說吸毒提神今鞠躬道歉，女兒怒喊：我們不接受。記者游明煌／翻攝

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕 吸毒 安非他命

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吸毒後無照開車上路肇死倒垃圾的老翁 國民法官法庭今審理後天宣判

高雄男毒駕違停落跑警喊「要開槍」嚇摔　袋裡有「慶記」被搜出霰彈槍

父持刀恫兒違保護令判30天！法官勸世文：硬擠獄牢苦了自己為難別人

2桶水肥搞臭法院聲押駁回 法官裁定列「3禁令」：不准再潑穢物

相關新聞

修法嚴管…微型電動二輪車 毒駕增7倍

截至九月，有五八○件微型電動二輪車毒駕被抓，較去年同期增幅達百分之七一七。因毒駕肇禍頻仍，交通部修法懲處，一般汽機車毒駕者，無論駕駛人是否為車主，車輛一律沒入，並吊銷駕照、三年內不得重新考領；再犯或肇事致人傷亡，經吊銷駕照者，終身不得考領。毒駕罰鍰採最高額，機車十二萬元、汽車十五萬元。

抗議司法衝撞法院大門！小黃司機認一般毀損罪：行使公民不服從權

計程車司機邵立達認為司法不公，今年9月2日駕車衝撞台北地檢署大門，依毀損公物、恐嚇公眾罪嫌起訴；台北地院今開庭，邵只認一般毀損罪，稱自己在行使公民不服從的權利，表示「太陽花運動」可以無罪，檢方不應無限上綱他的罪行。全案訂11月19日上午9時29分宣判。

四海幫堂主涉行賄刺探詐騙案 警洩攻堅照換飲宴招待 6人起訴

詐騙已故臺雅集團董事長沈裕雄的「隱餐飲集團」實際經營者、自稱四海幫海隱堂堂主鄭淳駿，為探知「安心幣商」假投資詐騙案帳房落網後的偵辦進度，涉在洩密群組詢問有長期飲宴關係的大安分局小隊長蔡仲衛等警察查詢承辦人，再委託土城分局偵查佐李金龍送威士忌行賄承辦人，台北地檢署今偵結，分別依貪汙行賄、刑法洩密等罪嫌起訴鄭等6人。

父持刀恫兒違保護令判30天！法官勸世文：硬擠獄牢苦了自己為難別人

基隆市陳姓男子因對兒子有暴力行為獲法院核發民事通常保護令，今年7月31日在住處內又因故發生口角，他持水果刀揮舞作勢攻擊兒子，且恫嚇「不是你沒命，就是我沒命」，法官依違反保護令罪判陳男拘役30天，可易科罰金；法官在判決書寫千字勸世文，要他不要再硬擠獄牢世界，苦了自己，為難別人。

陳重文清晨甫交保　檢調今早再搜索北市議員候選人林世宗查賄

士林地檢署搜索約談無黨籍台北市第一選區（北投、士林）議員候選人陳重文等21人，調查有無涉及違反公職人員選舉罷免法「投票行賄罪」，今傳出一早再度指揮調查局人員搜索約談民進黨籍同選區議員候選人林世宗，同樣正釐清是否涉賄選，案情待查。

影／毒駕男撞死倒垃圾老翁竟說「吸毒提神」！當庭鞠躬道歉…家屬怒喊：不接受

基隆地方法院國民法庭今天繼續審理陳男毒駕撞死倒垃圾陳姓老翁案，陳男昨在庭上說「施用安非他命可以提神」，今天開庭時他起身向家屬鞠躬致歉，但家屬痛斥他事後態度冷漠、不願賠償，竟然說吸毒可提神，無法接受，陳姓老翁的女兒當庭怒嗆：「我們不接受」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。