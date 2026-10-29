影／毒駕男撞死倒垃圾老翁竟說「吸毒提神」！當庭鞠躬道歉…家屬怒喊：不接受

基隆地方法院國民法庭今天繼續審理陳男毒駕撞死倒垃圾陳姓老翁案，陳男昨在庭上說「施用安非他命可以提神」，今天開庭時他起身向家屬鞠躬致歉，但家屬痛斥他事後態度冷漠、不願賠償，竟然說吸毒可提神，無法接受，陳姓老翁的女兒當庭怒嗆：「我們不接受」。

遭羈押33歲陳男，去年12月9日施用甲基安非他命及依托咪酯毒品後，無照開車上路，傍晚行經南榮路郵局附近路段時，連撞3台機車、2台轎車、1台垃圾車和1台小貨車，事故現場一片凌亂。當時要倒垃圾的73歲陳姓老翁被撞後受有嚴重胸腹部挫裂傷、骨折及出血性休克，急救2天後不治。另有3男受傷，送醫後脫險。

基隆地方法院國民法官昨天開庭審理時，陳男認罪並說後悔，對不起被害人與家屬，國民法官法庭今天續審第二天。預計明天宣判。

檢察官昨詢問陳男為何施用安非他命、依托咪酯。陳男說，施用安非他命可以提神，施用依托咪酯則是暈暈的，早上起來施用安非他命用來提神。

國民法官今天詢問陳姓老翁家中狀況，陳姓老翁的女兒說，父親生前最希望的是，這個家不要因為他不在就散掉了，女兒會完成先父遺願，定期團聚，不會讓這個家散掉。但女兒不滿說，先前調解時陳男說他沒有錢可以賠，至今也從未向他們道過歉，更不用說醫藥費等。

審判長詢問坐在被告席陳男有沒有什麼話要說？陳起身向坐在證人席上的死者的二名女兒鞠躬表示，因被羈押無法親自道歉，他毒駕犯下大錯很對不起。女兒在庭上痛哭，怒回：「我們不接受」。

死者女兒受訪痛哭說，她真的很想站起來跟陳男說，「你有沒有看過我爸爸的解剖報告，你還有臉坐在這裡，到底有沒有良心啊，連看我們都不敢看，這種人有擔當嗎，是人生父母養的嗎？」

毒駕男撞死老翁開庭說吸毒提神今鞠躬道歉，女兒怒喊：我們不接受。記者游明煌／翻攝

毒駕男撞死老翁開庭說吸毒提神今鞠躬道歉，女兒怒喊：我們不接受。記者游明煌／翻攝

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