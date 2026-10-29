新北割頸案少事法被批惡法！法務部建議：重大犯罪服刑1/2才能假釋

新北市校園割頸案受害學生楊承勳父母痛批少年事件處理法為「惡法」，醞釀修法爭議不斷，行政院院會今通過司法院會銜少事法部分條文修正草案，法務部建議少年刑事案件假釋規定，明訂服刑二分之一始能假釋，讓被害家屬意見列入假釋參考，草案送立法院審查。

法務部表示，修法重點包括：一、「增訂少年重大犯罪案件被害人訴訟參與制度」，針對故意致人於死或重傷之少年刑事案件，增訂被害人得聲請參與本案訴訟程序，如被害人有法定不能聲請之情形，得由其法定代理人或特定親屬聲請。

如被告為被害人之法定代理人或特定親屬，且無其他得聲請之人時，得由被害人戶籍地之直轄市、縣（市）政府或財團法人犯罪被害人保護協會聲請，經少年法院裁定准許參與訴訟者，得聲請到庭陳述意見、就證據調查及科刑範圍表示意見，並得聲請修復式司法程序。修正草案並明文規定法院准予被害人參與訴訟，於審理程序應採取保護少年之必要措施。

二、「少年刑事案件假釋規定分級化」，法務部建議明文增訂參酌被害人或其遺屬意見之規定，修正條文第81條區分少年重大犯罪或嚴重侵害法益之犯罪與一般少年刑事件案件；前者徒刑執行逾2分之1始得假釋，其他宣告有期徒刑者，執行逾3分之1得假釋，法務部也提出修正條文第81條第2項建議條文，明定矯正機關辦理假釋審查，應參酌被害人或遺屬意見，必要時得委請財團法人犯罪被害人保護協會協助。

三、「少年前案塗銷分設不同觀察期間」，修正條文第83條之1至第83條之5，區分少年保護事件及少年刑事案件，分別規定1至3年、1至5年不等之觀察期間。少年保護事件之觀察期間內未再犯者，於期間屆滿時，視為未曾受各該宣告，並於少年滿21歲時自動塗銷前案紀錄。

至於少年刑事案件，則採法院裁定塗銷制，於觀察期間內未再犯者，由少年法院裁定視為未曾受該宣告，裁定確定時塗銷該前案紀錄，以兼顧少年最佳利益、社會安全及法制明確性。

四、「訂移送前程序檢察官得訊問少年之規定」，法務部建議程序單純化，兼顧成少共犯案件溯源需要，為防止少年遭犯罪集團利用犯罪，成少共犯案件有調查共犯、保全證據之必要者，司法警察（官）應先報請檢察官許可，始得向法院聲請同行書，並得先將同行之少年護送至檢察署由檢察官訊問。