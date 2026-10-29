四海幫堂主涉行賄刺探詐騙案 警洩攻堅照換飲宴招待 6人起訴

詐騙已故臺雅集團董事長沈裕雄的「隱餐飲集團」實際經營者、自稱四海幫海隱堂堂主鄭淳駿，為探知「安心幣商」假投資詐騙案帳房落網後的偵辦進度，涉在洩密群組詢問有長期飲宴關係的大安分局小隊長蔡仲衛等警察查詢承辦人，再委託土城分局偵查佐李金龍送威士忌行賄承辦人，台北地檢署今偵結，分別依貪汙行賄、刑法洩密等罪嫌起訴鄭等6人。

貪汙行賄罪部分，檢方對鄭淳駿求刑5年、李金龍3年、宮廟陣頭魏子雲5年；洩密部分，大安分局偵查隊小隊長蔡仲衛、大安分局敦南所警員許逸儒、南港分局偵查隊小隊長沈育呈等人涉分享攻堅機房、女荷官照片等取樂鄭，建請量處適當之刑，信義分局偵查佐李光偉緩起訴，支付公庫9萬元。

刑事局公關室研究員劉宗仁、刑事局偵查第四大隊偵查正顧修僥、新北市警局民防管制中心股長蔡名峻3人涉案部分，檢方另行偵辦中。

鄭淳駿與蔡仲衛、許逸儒、沈育呈、李光偉在2024年6月間組成line群組「冰結男與火熱阿魯巴」，又鄭等5人同年7月間與刑事局偵查正顧修僥、四海幫堂主蘇文帝、四海幫成員劉鎮源、劉鎮賢等人組成群組「隱世殺翻天」，鄭淳駿與四海幫幫主張存偉、劉等人在北市忠孝東路合資開設隱世餐酒館，作為四海幫飲宴、交際處所，鄭對外自稱是四海幫海隱堂堂主。

檢方查出，蔡仲衛、許逸儒、沈育呈在2024年7月至2025年1月間，涉嫌多次接受在鄭淳駿的隱世餐酒館、四海幫海青堂堂主蘇文帝位在內湖的招待所、四海幫時任總招待所、WAVE夜店的飲宴招待，其中2025年1月16日夜店消費11萬由鄭指示助理送交現金結帳。

蔡仲衛2024年11月5日傳送機房成員照片，寫下「當時我是忍住不想大笑、不該耍鬼臉」等，隔月又傳送詐欺機房搜索照片寫下「多可愛的機房」。許逸儒則是在2025年1月搜索賭場後2小時內，傳送執行現場照片，評論「剛剛帶了一個目前看過最優的女荷官」。沈育呈在2025年2月間傳送搶奪案調閱的監視器畫面後，稱「他今天沒出手打到人，很不快樂」鄭回覆「哈哈哈，這麼刺激」。

檢方直指，蔡、許、沈與鄭長期飲宴往來，使3人逾越司法警察職務紅線，洩漏偵查中秘密，不僅在維繫與鄭的私人情誼，獲得免費飲業、夜店招待的不法利益，更是在滿足鄭窺視刑事偵查內容，用來取樂鄭淳駿，鄭多次回覆「帥喔，你們多分享影片給我看啦，我很喜歡看」、「哈哈哈攻堅影片啦」。

「安心幣商」假投資詐騙案，詐團水房將贓款兌現成黃金後，再將黃金偽裝成「鉛塊門擋」，利用貿易行以空運包裹方式，把黃金寄到柬埔寨、越南洗錢，1年至少走私逾300公斤黃金，全台118人受騙6.4億餘元。

檢方追查，宮廟陣頭魏子雲是曾和李金龍合資經營餐館，且與鄭熟識，2025年1月間「安心幣商」帳房魏廷軒被拘提、羈押禁見獲准，魏子雲擔任中間人約鄭、李在檳榔攤見面。

檢方查出，鄭為了探知偵辦進度、有無供出上游等，涉以line群組請託蔡等4名員警代查承辦人資料，官警們回應「我來了解、已請中和偵查隊長幫忙，有對接到新北市刑大、我同學有認識的跟他同隊」讓鄭取得承辦人資訊。

鄭又推派曾是承辦人長官的李金龍，積極邀約承辦人飲宴，李還替鄭送4瓶約翰走路藍牌威士忌，價值約1萬6千元，作為行賄承辦人不要向上溯源的對價。承辦人藉故推辭、未同意收受。鄭則辯稱「不記得是何人請託、忘記送酒原因」。

台北地檢署偵辦「安心幣商」詐騙案，查出時任新北市刑警大隊小隊長李金龍（左）涉替鄭淳駿送威士忌行賄承辦人。聯合報系資料照

餐飲大亨鄭淳駿涉行賄官警欲擺平「安心幣商」案，遭法院裁定羈押。記者曾原信／攝影