誠新弊案首波偵結 陳永倫案發後仍涉洗白資金 檢方建請從重量刑

誠新集團弊案，南檢首波偵結起訴陳永倫等16人及誠新綠能等6間公司，檢方強調，陳於案發過程中及事發後又多次利用人頭帳戶以多層轉帳、商業模式外觀包裝或購買其他資產洗白資金，以掩飾、隱匿其淘空公司資產犯行，犯罪情節及惡性均屬重大，建請從重量刑。

檢方指出，陳是本案犯罪幕後主導者，他利用人頭設立大量公司及銀行帳戶，透過現行公司登記審查制度漏洞，虛增集團公司資本額及數目，進而營造誠新集團規模龐大、鼎盛發展假象，吸引外部投資人投資，待投資資金或工程款項陸續到位後，即指示下屬將集團公司資金挪用私用，滿足個人私慾，再以移轉誠新集團其他公司資金或外部借貸資金填補資金缺口。

檢方表示，誠新集團內控機制不佳且因投資虧損或債務利息壓力導致資金缺口持續擴大，然其仍未循正途改善公司體質，反而放棄推動誠新綠能上市櫃目標，另行起意挪移資金購買上市公司正峰公司股權，而陸續擅自開立公司支票擔保個人債務、指示下屬規劃以「背對背轉包」、更改合約架構名目，遂行其挪用誠新綠能公司款項、入主正峰的目標，除導致公司財產及全體股東權益鉅額損失外，對國家推動綠能產業發展亦造成極大負面影響。

另他於案發過程中及事發後又多次利用人頭帳戶以多層轉帳、商業模式外觀包裝或購買其他資產洗白資金，以掩飾、隱匿其淘空公司資產犯行，犯罪情節及惡性均屬重大。另陳犯後飾詞狡辯態度不佳，建請從重量刑。