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彰檢突擊搜索彰化縣議會 約談多名員工案情待釐清

中央社／ 彰化29日電

彰化地檢署檢察官上午率領調查站人員，前往彰化縣議會進行搜索，另約談多名員工；記者詢問搜索約談行動是否和羈押中的議長謝典霖有關，檢方則說，不便透露案情。

彰化縣議長謝典霖涉餐會案，檢方調查今年6月23日彰化縣議會餐敘，是否涉及公款不當核銷及賄選。檢方懷疑餐會與溪湖鎮長參選人陳貞妃選舉有關，並於9月通知謝典霖及父親謝新隆等人到案說明。

彰化地檢署檢察官今天上午率領法務部調查局彰化調查站人員，前往彰化縣議會搜索，另約談多名縣議會員工，截至中午仍在搜索中。

記者打電話詢問彰化地檢署襄閱主任檢察官高如應，問案件是否和謝典霖有關，高如應僅說明檢察官上午前往議會搜索及約談議會員工，不過因案件偵辦中，對於案情細節不便透露。

謝典霖 2026九合一選舉 彰化縣選舉 賄選

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