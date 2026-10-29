誠新弊案起訴！ 陳永倫涉虛增資本、挪用公款 16人6公司遭起訴

誠新集團幕後實際控制人陳永倫，涉利用人頭設立大量公司及銀行帳戶，虛增集團公司資本額及數目，吸引外部投資，待資金或工程款項到位後，再移轉集團資金填補資金缺口，甚至為入主正峰公司而挪用集團公司款項，致使公司財產及股東權益受損甚鉅。南檢偵結起訴陳永倫等16人及誠新綠能等6間公司。

陳昨移審後，檢方建請續押，惟台南地院裁定陳300萬交保，並限制住居所及限制出境、出海8月，且接受科技監控。另泛新光集團第三代成員林伯翰部分因案件事證龐雜，仍待釐清調查，未在這波起訴之列。

檢方起訴，陳為誠新集團所屬公司幕後實質控制人，於2013年至2025年間大量安排親友作為人頭，掛名誠新集團所屬公司董事或監察人等職務，進而配合安排將款項，自誠新國際開發公司、誠新綠能公司及養殖科技公司等集團核心公司，以工程發包或借款等名目，匯集款項至其實際掌控而表面與誠新集團全然無關公司，再透過其負責人以形式上向公司借款或與陳實質控制或願意配合公司簽訂投資、合作、委託經營協議等名目，將款項自該等公司帳戶挪移，流由陳支配使用。

檢方指出，陳等人於2013年至2025年間，以擅自挪用誠新集團所屬公司資金或以私人借貸資金，設立、增資誠新集團所屬公司或相關聯公司共計36次，並於會計師資本額查核簽證後，隨即將款項轉出，涉虛偽驗資及偽造不實公司設立申請資料。

檢方表示，新和能源開發公司陸續完成增資及向台北富邦銀行等10家銀行申請56億4000萬元聯合貸款，待新和能源開發公司依統包工程合約交付給誠新國際開發公司款項，陳即安排陸續將部分款項用以清償陳私人借款、轉匯至被告或同案被告帳戶、支付購買土地價金、挪用以作為認購增資發行普通股股款、匯款至巴西，並拆分款項、多層轉帳、虛假合約、不實內容發票包裝或購買其他資產方式掩飾或隱匿本案業務侵占犯罪所得來源的洗錢犯行。

檢方表示，陳為購買持有正峰公司60%股權子公司百仕富投資股份有限公司，而取得上市公司正峰公司經營權，陳擅自以誠新國際開發公司名義簽署相關收購股權文件及開立支票3張，作為支付股權交易訂金、價金擔保，並以其擔任負責人的安誠國際投資公司作為股權收購方。

同時，陳為支付第一期價金款2億4000萬元，規劃以無實益「背對背轉包」方式將2億4000萬元款項自誠新綠能轉至配合廠商，由配合廠商將2億4000萬元匯集至其實際操控的明宣能源，俾利其挪用後以安誠國際投資公司支付第一期價金款2億4000萬元。

且為能順利支付第二期價金款1億6000萬元，避免支票跳票，安排由誠新綠能公司與另間能源科技公司簽訂工程合約，作為誠新綠能公司付款給該公司名目，藉此自誠新綠能公司銀行帳戶轉帳、挪用1億3600萬元、2500萬元，涉挪用誠新綠能款項。

檢方指出，陳等人涉犯業務侵占罪嫌、背信罪嫌、意圖供行使而偽造有價證券罪嫌、行使偽造私文書罪嫌、洗錢防制法中洗錢財物達新台幣一億元鉅額洗錢罪嫌、商業會計法中商業負責人以明知為不實之事項，而填製會計憑證等罪嫌。另誠新綠能等公司均因其代表人或受僱人執行業務犯洗錢罪，應依洗錢防制法規定分別科以罰金。