不只陳重文涉賄！北市里長候選人也被列被告　訊後16萬元交保

檢調偵辦台北市議員候選人陳重文涉嫌藉餐會賄選案，昨約談18人調查，訊後令陳重文80萬元交保，4人1萬至20萬元不等交保，3人限制住居，其餘請回，另有3名被告將另行通知到案。遭令具保的5人，除陳重文外，還包含本屆里長候選人、前里長候選人、涉案餐廳老闆及陳的幕僚，詳細案情仍待查。

士林地檢署表示，檢方接獲舉報，指台北市第一選區（北投、士林）議員候選人陳重文涉嫌以提供免費餐飲方式賄選，立即指派主任檢察官、檢察官、調查局台北市調查處、台北市警局士林分局共組專案小組追查。

經蒐證，專案人員10月28日搜索陳重文服務處、議會辦公室及住家等相關處所共9處，查扣手機、筆電、餐廳進貨單及銷貨單、相關文件等證物，通知陳重文等13名被告、5名證人到案說明。

檢方漏夜偵訊後，認定陳重文等人涉嫌於今年9月初假藉舉辦供水公共工程說明會之名，在台北市士林區陽明山某高檔餐廳內，邀請多名具有投票權的民眾到場接受免費餐飲，藉此行求、期約選民投票支持，涉嫌觸犯公職人員選舉罷免法第99條第1項「投票行賄罪」。

檢方認為，雖陳等人罪嫌重大，但無羈押必要，訊後分別諭知陳重文80萬元交保、士林區東山里里長候選人陳誌賢16萬元交保、高檔餐廳洪姓業者20萬元交保、曾參選東山里里長的何姓樁腳20萬元交保、1名陳的幕僚1萬元交保，3人限制住居，其餘請回。

據悉，涉案餐會辦在陽明山某家具被夜景環境的高檔日料餐廳內，當天約有30人參與，餐廳特別針對該餐會特製餐點款待與會人員。檢調警原本預計昨天將約談21人，其中3人因故未到案，將另行通知到案說明；目前除陳重文等3人涉嫌行賄，有13人也因涉嫌收賄而被列被告，至於相關人員確切涉案程度、角色、餐費來源等，確切案情仍待查。

士林地檢署呼籲，候選人切勿心存僥倖，以身試法，對於假藉各種名目行賄選之實者，檢方將依法嚴查速辦，絕不寬貸。民眾如發現賄選、選舉賭盤、暴力介選或境外勢力介選等妨害選舉情資，可撥打妨害選舉檢舉專線「0800-024-099轉4」，或親自至地檢署檢舉，共同維護選舉的公平與純淨。