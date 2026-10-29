收賄、開人頭行號圖利 台南市場處技工涉貪 繳回14萬求輕判

台南市場處李姓技工服務年資30多年，負責小額採購，在外也開設工程行，而林姓包商透過李承攬工程得標竣工後，在住家或施工現場共交付現金7萬8000元，李還承攬該處修繕工程，不法獲利6萬8278元，他於偵查中繳回14萬餘元，台南地院今開庭審理，李認罪外，請求法官減輕其刑。

台南地院上午召開準備庭，李在辯護人陪同下出庭，辯護人主張李於偵查中自白，並主動繳回不法所得14萬餘元，請求減輕其刑。同時，李也因病提出相關診斷證明等，請求法官給予緩刑機會。

檢方起訴，李姓男子自1987年底起擔任台南市場處技工，負責小額採購，是具有法定職務權限公務員，並是工程行負責人。而林姓男子無公司，多次以楊姓、莊姓及陳姓負責人工程行名義，承攬市場處工程。

林於2021年2月至10月間，透過李與市場處採購承辦人承攬工程，工程完竣後，林分別向陳等人取得不實發票，交由李轉交承辦、會計人員核銷，陳等人扣除一成稅金後轉交林，或轉帳至林員工的帳戶再轉交林，合計124萬7364元。

林為持續透過李承攬市場處工程，竟於工程付款後數日，由林在李住家或工程施工現場交付現金合計7萬8000元，作為協助林持續承攬工程的對價。

李於2021年2月至2023年6月間，自行承攬施作該處相關修繕工程，工程完竣再開立發票，由會計人員撥款至其工程行帳戶合計68萬2780元，圖得不法利益6萬8278元。 後經扣得李手機1支，查獲相關事證，李並於偵查中主動繳回14萬6278元。