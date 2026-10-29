快訊

美前議員示警：AI競賽恐促習近平奪台 拿台積電挾持全球

75歲王文洋跌倒骨折！小腿愈來愈細恐是肌肉流失 熟齡族4招防跌

吃到麥當勞「生肉漢堡」！民眾吐瀉掛急診只賠4000元 業者聲明致歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

收賄、開人頭行號圖利 台南市場處技工涉貪 繳回14萬求輕判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市場處李姓技工服務年資30多年，負責小額採購，在外也開設工程行，而林姓包商透過李承攬工程得標竣工後，在住家或施工現場共交付現金7萬8000元，李還承攬該處修繕工程，不法獲利6萬8278元，他於偵查中繳回14萬餘元，台南地院今開庭審理，李認罪外，請求法官減輕其刑。

台南地院上午召開準備庭，李在辯護人陪同下出庭，辯護人主張李於偵查中自白，並主動繳回不法所得14萬餘元，請求減輕其刑。同時，李也因病提出相關診斷證明等，請求法官給予緩刑機會。

檢方起訴，李姓男子自1987年底起擔任台南市場處技工，負責小額採購，是具有法定職務權限公務員，並是工程行負責人。而林姓男子無公司，多次以楊姓、莊姓及陳姓負責人工程行名義，承攬市場處工程。

林於2021年2月至10月間，透過李與市場處採購承辦人承攬工程，工程完竣後，林分別向陳等人取得不實發票，交由李轉交承辦、會計人員核銷，陳等人扣除一成稅金後轉交林，或轉帳至林員工的帳戶再轉交林，合計124萬7364元。

林為持續透過李承攬市場處工程，竟於工程付款後數日，由林在李住家或工程施工現場交付現金合計7萬8000元，作為協助林持續承攬工程的對價。

李於2021年2月至2023年6月間，自行承攬施作該處相關修繕工程，工程完竣再開立發票，由會計人員撥款至其工程行帳戶合計68萬2780元，圖得不法利益6萬8278元。 後經扣得李手機1支，查獲相關事證，李並於偵查中主動繳回14萬6278元。

台南地院今上午召開準備庭，李男及辯護人主張李於偵查中自白，並主動繳回不法所得14萬餘元，請求減輕其刑。聯合報系資料照
台南地院今上午召開準備庭，李男及辯護人主張李於偵查中自白，並主動繳回不法所得14萬餘元，請求減輕其刑。聯合報系資料照

收賄 台南

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

花蓮果菜批發市場擴建工程延宕 縣府助排除復工障礙

楊閔涵稱吃安眠藥斷片 誤殺井女

不只策畫河口湖命案！李碩彬開3000萬遊說「殺夫詐保」 女助理嚇到1天閃辭

陽明山高檔夜景日料餐會疑涉賄 檢調漏夜偵訊陳重文等21人

相關新聞

修法嚴管…微型電動二輪車 毒駕增7倍

截至九月，有五八○件微型電動二輪車毒駕被抓，較去年同期增幅達百分之七一七。因毒駕肇禍頻仍，交通部修法懲處，一般汽機車毒駕者，無論駕駛人是否為車主，車輛一律沒入，並吊銷駕照、三年內不得重新考領；再犯或肇事致人傷亡，經吊銷駕照者，終身不得考領。毒駕罰鍰採最高額，機車十二萬元、汽車十五萬元。

北市議員候選人陳重文涉餐會賄選 檢漏夜偵訊後令80萬元交保

北市議員候選人陳重文涉餐會賄選，檢調昨搜索約談陳等18人調查，漏夜偵訊後令陳80萬元交保，期間陳不滿「參加典禮遭亂檢舉變賄選」、「選前搜索司法介選」，確切是否涉及不法，詳細案情仍待釐清。

不只陳重文涉賄！北市里長候選人也被列被告　訊後16萬元交保

檢調偵辦台北市議員候選人陳重文涉嫌藉餐會賄選案，昨約談18人調查，訊後令陳重文80萬元交保，4人1萬至20萬元不等交保，3人限制住居，其餘請回，另有3名被告將另行通知到案。遭令具保的5人，除陳重文外，還包含本屆里長候選人、前里長候選人、涉案餐廳老闆及陳的幕僚，詳細案情仍待查。

父持刀恫兒違保護令判30天！法官勸世文：硬擠獄牢苦了自己為難別人

基隆市陳姓男子因對兒子有暴力行為獲法院核發民事通常保護令，今年7月31日在住處內又因故發生口角，他持水果刀揮舞作勢攻擊兒子，且恫嚇「不是你沒命，就是我沒命」，法官依違反保護令罪判陳男拘役30天，可易科罰金；法官在判決書寫千字勸世文，要他不要再硬擠獄牢世界，苦了自己，為難別人。

收賄、開人頭行號圖利 台南市場處技工涉貪 繳回14萬求輕判

台南市場處李姓技工服務年資30多年，負責小額採購，在外也開設工程行，而林姓包商透過李承攬工程得標竣工後，在住家或施工現場共交付現金7萬8000元，李還承攬該處修繕工程，不法獲利6萬8278元，他於偵查中繳回14萬餘元，台南地院今開庭審理，李認罪外，請求法官減輕其刑。

揚言與大嫂「一起死」七旬翁備汽油噴霧器欲縱火！ 二審駁回確定判1年

彰化縣七旬許姓老翁，今年5月揚言要與大嫂「同歸於盡」，備妥電動噴霧器、汽油及點火槍，騎車前往姪子經營的帆布行，準備縱火時，在店旁50公尺處被警方攔下。一審依預備殺人罪判刑1年，許男上訴辯稱只是想嚇嚇對方，台中高分院今日審結，認定他已有殺人的預備行為，迄今未與被害人和解，駁回上訴，全案確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。