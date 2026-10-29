快訊

美前議員示警：AI競賽恐促習近平奪台 拿台積電挾持全球

75歲王文洋跌倒骨折！小腿愈來愈細恐是肌肉流失 熟齡族4招防跌

吃到麥當勞「生肉漢堡」！民眾吐瀉掛急診只賠4000元 業者聲明致歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

蒸烤蛋保溫不當導致食物中毒 「清六食堂」負責人遭訴

中央社／ 台北29日電

逾百名民眾今年4月間食用位於新北市新店區的清六食堂便當後身體不適，送醫治療，部分檢出沙門氏桿菌。北檢查出為蒸烤蛋保溫不當所致，今天依違反食安法等罪起訴謝姓負責人及洪姓合夥人。

檢方調查，清六食堂集團在新店區共有中興店、公所店、民權店3家分店，謝男是集團負責人兼中興店店長，洪姓男子為公所店的合夥人兼店長。

謝男今年2月起指示民權店負責統一製作所販賣的蒸烤蛋，由公所店、中興店員工每天到民權店領取後分送各分店。蒸烤蛋的製作流程是前一天晚間將製備的蛋液置於冷藏設備保存，供餐當天早上取出冷藏蛋液加入蔥花混合後批次進行蒸烤。如果當天未販售完畢，將放置於室溫下整天的蒸烤蛋冰存於冰箱，並於翌日以滷汁、高湯加熱至沸騰後續行販售。

檢方指出，依食品良好衛生規範準則規定，製備之菜餚，其貯存及供應應維持適當之溫度；室溫下不得存放2小時以上，熟食及易腐敗菜餚應及時冷藏；熟食之熱藏溫度保持在攝氏60度以上。

檢方表示，謝、洪均為管理階層，未指示員工貯存及供應蒸烤蛋應維持適當的溫度，任由員工攜帶未知保溫效果的保溫餐桶到民權店領取蒸烤蛋，並以室溫保存，增加滋生沙門氏菌的風險。

檢方查出，今年4月3日至6日清明連假期間，因菜商休假，冰箱內囤放過多食材導致溫度升高，且天氣轉熱等因素，謝男經營的中興店顧客吃了便當後，陸續出現食品中毒症狀，並分別到各醫院就醫；洪男經營的公所店員工告知洪男蒸烤蛋有異狀，但洪男仍繼續販售，導致多名顧客有食物中毒症狀，送醫治療。

檢方統計，共有176名民眾送醫治療，經採集血液或糞便檢體，檢測結果顯示41名民眾檢出沙門氏菌陽性。新北市衛生局告發，北檢指揮新北市警察局新店分局偵辦。

北檢今天偵查終結，依違反食品安全衛生管理法過失致危害人體健康罪、過失傷害等罪起訴謝男、洪男。

醫院示意圖。圖／AI生成
醫院示意圖。圖／AI生成

食物中毒 食安 北檢

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陽明山高檔夜景日料餐會疑涉賄 檢調漏夜偵訊陳重文等21人

嘉義2國立高中團膳午餐遭檢舉有蟑螂飄酸味 衛生局全面稽查

北市議員候選人陳重文涉餐會賄選 檢漏夜偵訊後令80萬元交保

桃園鬧區民生路深夜惡火 驚險疏散19戶有8旬翁命危

相關新聞

修法嚴管…微型電動二輪車 毒駕增7倍

截至九月，有五八○件微型電動二輪車毒駕被抓，較去年同期增幅達百分之七一七。因毒駕肇禍頻仍，交通部修法懲處，一般汽機車毒駕者，無論駕駛人是否為車主，車輛一律沒入，並吊銷駕照、三年內不得重新考領；再犯或肇事致人傷亡，經吊銷駕照者，終身不得考領。毒駕罰鍰採最高額，機車十二萬元、汽車十五萬元。

北市議員候選人陳重文涉餐會賄選 檢漏夜偵訊後令80萬元交保

北市議員候選人陳重文涉餐會賄選，檢調昨搜索約談陳等18人調查，漏夜偵訊後令陳80萬元交保，期間陳不滿「參加典禮遭亂檢舉變賄選」、「選前搜索司法介選」，確切是否涉及不法，詳細案情仍待釐清。

不只陳重文涉賄！北市里長候選人也被列被告　訊後16萬元交保

檢調偵辦台北市議員候選人陳重文涉嫌藉餐會賄選案，昨約談18人調查，訊後令陳重文80萬元交保，4人1萬至20萬元不等交保，3人限制住居，其餘請回，另有3名被告將另行通知到案。遭令具保的5人，除陳重文外，還包含本屆里長候選人、前里長候選人、涉案餐廳老闆及陳的幕僚，詳細案情仍待查。

父持刀恫兒違保護令判30天！法官勸世文：硬擠獄牢苦了自己為難別人

基隆市陳姓男子因對兒子有暴力行為獲法院核發民事通常保護令，今年7月31日在住處內又因故發生口角，他持水果刀揮舞作勢攻擊兒子，且恫嚇「不是你沒命，就是我沒命」，法官依違反保護令罪判陳男拘役30天，可易科罰金；法官在判決書寫千字勸世文，要他不要再硬擠獄牢世界，苦了自己，為難別人。

收賄、開人頭行號圖利 台南市場處技工涉貪 繳回14萬求輕判

台南市場處李姓技工服務年資30多年，負責小額採購，在外也開設工程行，而林姓包商透過李承攬工程得標竣工後，在住家或施工現場共交付現金7萬8000元，李還承攬該處修繕工程，不法獲利6萬8278元，他於偵查中繳回14萬餘元，台南地院今開庭審理，李認罪外，請求法官減輕其刑。

揚言與大嫂「一起死」七旬翁備汽油噴霧器欲縱火！ 二審駁回確定判1年

彰化縣七旬許姓老翁，今年5月揚言要與大嫂「同歸於盡」，備妥電動噴霧器、汽油及點火槍，騎車前往姪子經營的帆布行，準備縱火時，在店旁50公尺處被警方攔下。一審依預備殺人罪判刑1年，許男上訴辯稱只是想嚇嚇對方，台中高分院今日審結，認定他已有殺人的預備行為，迄今未與被害人和解，駁回上訴，全案確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。