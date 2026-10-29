蒸烤蛋保溫不當導致食物中毒 「清六食堂」負責人遭訴

逾百名民眾今年4月間食用位於新北市新店區的清六食堂便當後身體不適，送醫治療，部分檢出沙門氏桿菌。北檢查出為蒸烤蛋保溫不當所致，今天依違反食安法等罪起訴謝姓負責人及洪姓合夥人。

檢方調查，清六食堂集團在新店區共有中興店、公所店、民權店3家分店，謝男是集團負責人兼中興店店長，洪姓男子為公所店的合夥人兼店長。

謝男今年2月起指示民權店負責統一製作所販賣的蒸烤蛋，由公所店、中興店員工每天到民權店領取後分送各分店。蒸烤蛋的製作流程是前一天晚間將製備的蛋液置於冷藏設備保存，供餐當天早上取出冷藏蛋液加入蔥花混合後批次進行蒸烤。如果當天未販售完畢，將放置於室溫下整天的蒸烤蛋冰存於冰箱，並於翌日以滷汁、高湯加熱至沸騰後續行販售。

檢方指出，依食品良好衛生規範準則規定，製備之菜餚，其貯存及供應應維持適當之溫度；室溫下不得存放2小時以上，熟食及易腐敗菜餚應及時冷藏；熟食之熱藏溫度保持在攝氏60度以上。

檢方表示，謝、洪均為管理階層，未指示員工貯存及供應蒸烤蛋應維持適當的溫度，任由員工攜帶未知保溫效果的保溫餐桶到民權店領取蒸烤蛋，並以室溫保存，增加滋生沙門氏菌的風險。

檢方查出，今年4月3日至6日清明連假期間，因菜商休假，冰箱內囤放過多食材導致溫度升高，且天氣轉熱等因素，謝男經營的中興店顧客吃了便當後，陸續出現食品中毒症狀，並分別到各醫院就醫；洪男經營的公所店員工告知洪男蒸烤蛋有異狀，但洪男仍繼續販售，導致多名顧客有食物中毒症狀，送醫治療。

檢方統計，共有176名民眾送醫治療，經採集血液或糞便檢體，檢測結果顯示41名民眾檢出沙門氏菌陽性。新北市衛生局告發，北檢指揮新北市警察局新店分局偵辦。

北檢今天偵查終結，依違反食品安全衛生管理法過失致危害人體健康罪、過失傷害等罪起訴謝男、洪男。