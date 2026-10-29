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揚言與大嫂「一起死」七旬翁備汽油噴霧器欲縱火！ 二審駁回確定判1年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣七旬許姓老翁，今年5月揚言要與大嫂「同歸於盡」，備妥電動噴霧器、汽油及點火槍，騎車前往姪子經營的帆布行，準備縱火時，在店旁50公尺處被警方攔下。一審依預備殺人罪判刑1年，許男上訴辯稱只是想嚇嚇對方，台中高分院今日審結，認定他已有殺人的預備行為，迄今未與被害人和解，駁回上訴，全案確定。

判決指出，許翁（73歲）因財務糾紛對大嫂心生不滿，他在今年5月28日下午向妻子表示，要拿汽油去潑大嫂與姪子的工作處，「要死一起死」，隨後買了電動噴霧器、2支明火點火槍，再到加油站購買15.49公升汽油，騎機車前往姪子位在員林的帆布行。

許翁將機車停在店旁50公尺處，把噴霧器從紙箱取出組裝。許妻察覺不對勁，報警表示「丈夫騎機車拿汽油要去殺嫂嫂」，警方及時趕到，在他著手縱火前將他逮捕。

彰化地院審理時，許男辯稱只是要去燒一台帆布接合器。法官認為，帆布行從騎樓到店內堆滿易燃物，許翁特地購買能將汽油大面積霧化噴灑的噴霧器，一旦點火，被害人恐斷絕逃生機會，許男出門前又向妻子表明要與大嫂「一起死」，辯詞不可採。

法官指出，許翁聲稱大嫂害死兄長、侵占父親遺產，但兄長及父親都已過世二、三十年，他卻提不出任何證據，僅因相處不睦長期記恨，依預備殺人罪判刑1年。

許翁上訴後仍主張沒有殺人犯意，只是要嚇嚇被害人。台中高分院根據證人證述及現場監視器畫面，認定他已有殺人的預備行為；許男在案發前20多天，就曾持長刀到帆布行掐大嫂脖子，至今仍未與被害人和解，一審量刑並無不當，駁回上訴，全案確定。

彰化縣七旬許姓老翁今年5月間，買汽油欲到大嫂與姪子的油漆行縱火，台中高分院今天審結。圖／AI生成
彰化縣七旬許姓老翁今年5月間，買汽油欲到大嫂與姪子的油漆行縱火，台中高分院今天審結。圖／AI生成

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大嫂 縱火 汽油

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