桃市議員參選人涉挪用寺廟公款招待里長旅遊　檢聲押禁見

桃園市龜山區林姓市議員參選人，涉嫌利用擔任財團法人壽山巖觀音寺董事長的機會，挪用該寺公款邀里長免費到澎湖旅遊。桃園地檢署昨天搜索，訊後向法院聲押禁見林男及該寺顏姓董事。

桃園地檢署今天表示，龜山區林姓市議員參選人為求能在今年選舉當選，利用自身擔任壽山巖觀音寺董事長的機會，涉嫌挪用該寺公款，廣邀龜山區各里里長免費前往澎湖進行3天2夜旅遊。

桃檢表示，經專案小組成員深入查訪、蒐證及調閱相關資料後，發現林姓市議員參選人與壽山巖觀音寺顏姓董事，今年4月間以壽山巖觀音寺名義舉辦澎湖之旅，且有非屬信徒及員工的里長參與。

桃檢昨天發動搜索壽山巖觀音寺及林姓市議員參選人住居等共4處，並傳喚林姓市議員參選人、顏姓董事，及壽山巖觀音寺員工、相關證人即里長、志工等共13人到案說明。

桃檢表示，經動員6名檢察官訊問後，認林姓市議員參選人、顏姓董事均涉犯公職人員選舉罷免法之對於投票權人行求交付不正利益、刑法公益侵占等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見，其餘被告均請回。