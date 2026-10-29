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台南南區改裝噪音車深夜出沒擾清夢 分局1晚開54張罰單

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市南區大同路二段一帶住宅區民眾反映深夜改裝噪音車出沒，讓原本寧靜的夜晚，一再聽到噪音巨大的排氣管呼嘯而過，擾人清靜；第六警分局前天晚間強力執法，共開出54張罰單，確保民眾生活安寧及交通安全，之後也將不定期持續稽查。

第六分局前天晚間在南區大同路二段衛福部疾管署南區管制中心前，會同台南監理站、市府環保局及交通警察大隊稽查改裝車，4小時攔查75輛；查獲擅自變更車輛電系設備35件、設備規格不符8件，另取締無照駕駛8件、未戴安全帽2件及酒駕1件。

第六分局表示，聯合稽查於27日晚間6時至10時執行，設備規格不符的8件中，包括1件機車改裝排氣管未經認證；28歲李姓男子騎機車經過攔檢點，查出酒測值雖未達每公升0.25毫克，已逾酒駕行政裁罰標準，員警當場開單並扣車。

李表示，早上喝了一點酒，以為到晚上已經酒退，沒想到酒測仍超標；分局提醒，汽機車改裝電系、排氣管等設備，應符合相關規定及檢驗標準，駕駛人飲酒後不要駕車，以免危及自己與其他用路人安全。

台南市警第六分局前晚會同台南監理站、市府環保局及交通警察大隊稽查改裝車，共開出54張罰單。圖／民眾提供
台南市警第六分局前晚會同台南監理站、市府環保局及交通警察大隊稽查改裝車，共開出54張罰單。圖／民眾提供

台南市警第六分局前晚會同台南監理站、市府環保局及交通警察大隊稽查改裝車，共開出54張罰單。圖／民眾提供
台南市警第六分局前晚會同台南監理站、市府環保局及交通警察大隊稽查改裝車，共開出54張罰單。圖／民眾提供

台南市警第六分局前晚會同台南監理站、市府環保局及交通警察大隊稽查改裝車，共開出54張罰單。圖／民眾提供
台南市警第六分局前晚會同台南監理站、市府環保局及交通警察大隊稽查改裝車，共開出54張罰單。圖／民眾提供

台南市警第六分局前晚會同台南監理站、市府環保局及交通警察大隊稽查改裝車，共開出54張罰單。圖／民眾提供
台南市警第六分局前晚會同台南監理站、市府環保局及交通警察大隊稽查改裝車，共開出54張罰單。圖／民眾提供

罰單 噪音 台南

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