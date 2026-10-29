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宜蘭正神名黨餐會期約賄選！黨主席及候選4人各以15萬、10萬交保

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭傳出政黨及候選人期約賄選，正神名黨提名3名候選人參選，月前舉辦黨慶名義席開50桌，黨員人數不多，參與多是宜蘭市與員山鄉選民，黨主席許榮德在場介紹人選尋求支持，涉嫌違反選罷法。宜蘭地檢署昨大動作搜索帶回29人漏夜訊問，認定行賄罪嫌重大，諭令許榮德15萬元交保，其餘3名候選人各以10 萬元交保。

正神名黨在宜蘭這次五合一選舉，推出3位參選人分別是何加忻參選宜蘭市第一選區縣議員、林耀明參選宜蘭市菜園里里長、陳柏旭參選員山鄉中華村村長。宜蘭地檢署接獲民眾檢舉賄選，地檢署檢察官署葉怡材昨天指揮調查站、警方檢調搜索7處所，黨主席許榮德及3名候選人全遭約談。

據了解，正神名黨在宜蘭的黨員人員並不多，該黨於今年6月初利用舉辦黨慶時在宜蘭市金樽餐廳舉辦黨員大會，被檢舉席開50桌中，很多參與餐會者都不是黨員，而是具有投票權的宜蘭市與員山鄉選民，席間黨主席許榮德陪同敬酒，尋求選舉時支持。

全案經由地檢署主任檢察官黃冠中、檢察官葉怡材、洪景明、董良造、林禹宏、曾尚琳、林愷橙進行複訊；被告解釋今年6月尚未正式登記參選，黨慶餐會感謝大家對正神名黨支持，不能與選舉併為一談。

檢察官漏夜偵訊後，認定被告黨主席許榮德、縣議員候選人何加忻、里長候選人林耀明、村長候選人陳柏旭涉嫌違反選罷法，行賄罪嫌重大，諭令各15萬元、 10 萬元、10萬元、10萬元交保。

地檢署表示，依選罷法規定，對有投票權之人行求、期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並得併科100萬元以上至1000萬元以下罰金。

檢方強調，賄選不限於現金，走路工、招待旅遊或餐宴、贈送禮品禮券、代繳費用、免費接送或提供勞務等，只要與投票意向掛鉤都可能構成犯罪。

正神名黨成立2021年5月9日，黨址在宜蘭，目前在宜蘭有一席縣議員，黨主席許榮德熱衷參與政治訴求理念，今年選舉擴大黨提名候選人，除了盼搶攻縣議會一席，也期待在宜蘭市的里長及員山鄉的村長，再有斬獲。

宜蘭正神名黨及3名候選人涉嫌透過餐會期約賄選，宜蘭地檢署大動作搜索帶回29人漏夜訊問，認定行賄罪嫌重大，諭令黨主席許榮德15萬元交保，其餘3名候選人各以10 萬元交保。圖／翻攝自臉書
宜蘭正神名黨及3名候選人涉嫌透過餐會期約賄選，宜蘭地檢署大動作搜索帶回29人漏夜訊問，認定行賄罪嫌重大，諭令黨主席許榮德15萬元交保，其餘3名候選人各以10 萬元交保。圖／翻攝自臉書

宜蘭正神名黨及3名候選人涉嫌透過餐會期約賄選，宜蘭地檢署大動作搜索帶回29人漏夜訊問，認定行賄罪嫌重大，諭令黨主席許榮德15萬元交保，其餘3名候選人各以10 萬元交保。聯合報系資料照
宜蘭正神名黨及3名候選人涉嫌透過餐會期約賄選，宜蘭地檢署大動作搜索帶回29人漏夜訊問，認定行賄罪嫌重大，諭令黨主席許榮德15萬元交保，其餘3名候選人各以10 萬元交保。聯合報系資料照

賄選 黨主席 2026九合一選舉

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