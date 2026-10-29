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潤寅案翻版！「方悅服飾」涉詐貸134億！負責人銀行法判刑20年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

老牌成衣加工業者「方悅」服飾集團負責人王橞瀴投資失利，被控利用海外虛設公司假交易作帳向29家銀行、租賃公司詐貸134億元， 案發後有11億元呆帳，如同「潤寅詐貸案」翻版，台北地院審理5年，今依銀行法等罪判王橞瀴有期徒刑20年。

檢方共起訴王橞瀴等5人、方悅等5家公司，其餘被告判刑2年到12年不等，法人部分判罰金2億元到9億元不等。可上訴。

方悅集團旗下有方悅、方富等多家公司，依官網資料，2家公司以成衣加工製造為主要營運項目。

起訴指出，王橞瀴因遭同行倒帳2500萬元，加上自己投資TRF虧損2.5億元，資金調度出現問題，在會計人員建議下，設立海外帳戶及17家人頭公司，其中13家負責向方悅下單採購，另外4家負責出貨給下游。

王橞瀴從2007年到2020年5月以不實交易發票及裝箱單據，製造虛偽三角循環貿易，再由會計師出具不實的財務簽證報告，向台銀等25家銀行及4間民間租賃業者詐貸，累積貸款金額134億元。

直到王女無力支應，公司出現跳票，王女自知難逃法網，在被害金融機構發現前，主動向檢調自首，檢調偵辦，依違反銀行法、詐欺等罪起訴全案。

方悅服飾負責人王橞瀴涉詐貸。聯合報系資料照
方悅服飾負責人王橞瀴涉詐貸。聯合報系資料照

詐貸 銀行法 銀行

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